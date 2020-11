Elecciones EEUU | Los primeros colegios electorales cerrarán a partir de las 00.00

23:20h | Los problemas técnicos en Georgia marcan el inicio de jornada electoral.

Diferentes problemas técnicos con las máquinas de votación en algunos condados de Georgia han marcado el inicio este martes de la jornada electoral en este estado clave, aunque tradicionalmente es considerado un bastión republicano.

23:09h | Biden agradece en Pensilvania el apoyo recibido en esta jornada electoral a través de su cuenta de Twitter. Lo ha hecho publicando un vídeo con megáfono en mano y rodeado de varias decenas de seguidores demócratas.

23:00h | El FBI investiga llamadas robotizadas que instaron a los votantes a no salir de casa

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció este martes que investiga una serie de llamadas robotizadas ("robocalls") en las que supuestamente se intentó desinformar a los votantes estadounidenses en plena jornada electoral, alentándoles a quedarse en casa y "obstaculizando" su derecho al sufragio.

Según explicó a los reporteros un funcionario de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras del país, se trata de una acción que supone "intimidación del votante" y "supresión del voto", aunque recordó que "las llamadas robotizadas de esta naturaleza suceden en todas las elecciones".

22.21h | Obama alaba la profesionalidad de Biden y pide el voto para los demócratas: "Me hizo mejor presidente"

En este sentido, ha "vuelto a pedir esa misma confianza", esta vez para sí mismo y Kamala, la candidata a la Vicepresidencia. LEER MÁS

22.05h | EE.UU. acude de forma desigual a las urnas con esperanza, ansiedad y cautela

Los votantes en EE.UU. reclaman este martes un lugar central en el futuro del país con una afluencia desigual a las urnas y unas filas que, en algunos centros electorales, comenzaron antes del amanecer con una mezcla de esperanza y ansiedad, debido al ambiente de crispación y fuerte polarización.

En Michigan, uno de los estados clave, las zonas rurales son predominantemente republicanas, mientras que las urbanas, como Detroit, son más diversas con una creciente población afroamericana e hispana, por lo que suelen votar por los demócratas, un fenómeno que se repite en todo el país.

21.55h | Los resultados de Carolina del Norte se conocerán 45 minutos más tarde por la extensión del horario para votar

Los resultados electorales de Carolina del Norte se conocerán al menos 45 minutos más tarde de lo previsto, después de que la Junta Electoral haya decidido extender el horario para votar en cuatro ubicaciones que han experimentado problemas durante la apertura de colegios.

Cuatro instalaciones han abierto más tarde del horario de apertura por diversos problemas. En el condado de Sampson se ha registrado un retraso de 45 minutos, el mayor de todos, porque un colegio ha tenido problemas relacionados con las impresoras.

Asimismo, la Junta Electoral ha decidido mantener abierto otro colegio de Sampson durante 24 minutos más, otro del condado de Cabarrus durante 17 minutos más y otro del condado de Guilford abierto otros 34 minutos, según ha informado la cadena de televisión CNN.

21.30h | El Presidente del Consejo Europeo espera noche electoral "impredecible" en EEUU

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo este martes esperar una noche electoral "impredecible" en Estados Unidos, donde el candidato demócrata, Joe Biden, y el republicano, Donald Trump, aspiran a lograr la victoria en unos comicios en los que se espera un resultado igualado.

"Va a ser una noche impredecible. La gente de Estados Unidos va a determinar qué curso tomar durante los próximos cuatro años. Un momento importante para reflexionar sobre nuestro vínculo transatlántico y los valores que la UE comparte con Estados Unidos", escribió en Twitter el político belga.

20.59h | Trump critica al Supremo por ampliar los comicios en Pensilvania

El presidente ha criticado al Tribunal Supremo por ampliar el periodo de votación en el estado de Pensilvania. LEER MÁS

20.36h | Florida llega a las elecciones con récord de votos y reto de prontos resultados

Florida, uno de los estados más poblados de Estados Unidos y con más votos en el Colegio Electoral, llega a estas elecciones con un récord histórico de más de 9 millones de votantes adelantados y un virtual empate entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Los resultados de este reñido estado, que en 2016 ganó Trump con unos 110.000 votos más que la demócrata Hillary Clinton, son una incógnita, con cerca de 2 millones de votantes independientes y una alta población hispana dividida entre los dos partidos tradicionales.

"Las urnas cierran esta noche a las 19.00 hora local (00.00 GMT del miércoles), pero todos los que estén en la fila antes del cierre tendrán su voto contado!", aseguró este martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Sin embargo, esta mañana el panorama en la Alcaldía de Miami Beach era desolador, los pocos votantes contrastaban con largas filas de personas y vehículos en el vecino Centro de Convenciones que esperaban para la prueba de la covid-19.

20.33h |

#BREAKING: Sen. Kamala Harris #ElectionDay message to those worried about unrest: "Have faith in the American people. I do strongly believe that whoever you vote for will defend the integrity of our democracy and a peaceful transfer of power." pic.twitter.com/zLLf9c0SG8