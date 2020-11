Elecciones EEUU | Cierran los colegios electorales en Georgia y Virginia, donde se juegan 98 electorales

01:00h| Cierran los colegios electorales en Georgia y Virginia.

Cierran Georgia y Virginia, donde se juegan en total 98 compromisarios. Ambos son estados claves para saber quién va a ser el próximo presidente americano. También cierran los colegios electorales en otros estados como Indiana y Carolina del Sur.

00:52h| Un juez de Estados Unidos ordena la búsqueda de posibles votos extraviados

Un tribunal federal estadounidense ha ordenado este martes una inspección minuciosa de las instalaciones de procesamiento del Servicio Postal en varios estados del país en busca de votos por correo que se puedan haber extraviado o retenido.

A petición de varios grupos defensores de los derechos civiles, como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, en inglés) o Vote Forward, el juez federal Emmet G. Sullivan, de Washington, ha ordenado a los inspectores postales registrar más de dos docenas de instalaciones de correos en busca de votos que hayan quedado atrasados o extraviados para enviarlos inmediatamente.

If you are in line before the polls close, stay in line. If you are having trouble casting your ballot, call our voter protection hotline: 1 (833) 336-8683 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

Los demócratas, ante esta circunsantcia, han pedido a sus electores que en caso de tener problemas para votar llamen a un teléfono para poder ejercer su derecho a voto. "Si está en la fila antes de que cierren las urnas, manténgase en la fila. Si tiene problemas para emitir su voto, llame a nuestra línea directa de protección al votante: 1 (833) 336-8683", ha publicado la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, en Twitter.

00:48h| Con el 8% de voto escrutado en Kentucky, Biden se impone a Trump

Kentucky es uno de los primeros estados en cerrar sus colegios electorales. Es uno de los estados clave para los republicanos, donde han ganado desde 1996.

00:33h | Kanye West vota por el candidato en el que verdaderamente confía: él mismo

El rapero Kanye West, de 43 años, ha admitido en redes sociales que ha votado por sí mismo en las elecciones para presidente de Estados Unidos. Aunque es matemáticamente imposible que West llegue a la presidencia del país, es considerado el tercer candidato más importante, tras Biden y Trump.

God is so good �� Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. ���� �� — ye (@kanyewest) November 3, 2020

"Dios es bueno. Hoy estoy votando por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos, y es por alguien en quien verdaderamente confío...yo", ha escrito en su cuenta de Twitter antes de que sepamos los primeros resultados electorales.

00:22h | Un centenar de manifestantes contra el racismo se reúnen ante la Casa Blanca

Entre música y pancartas, un centenar de personas han comenzado a manifestarse ente a la Casa Blanca para exigir el fin de la brutalidad policial contra los afroamericanos y celebrar el que esperan que sea el final de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

00:17h | Donald Trump da las gracias y dice que están "muy bien" en todo el país

El candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, ha publicado un mensaje en redes sociales nada más cerrar los primeros colegios electorales en Indiana y Kentucky. "Estamos muy bien en todo el país. ¡Gracias!"

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

00:13h | Biden anima a votar a los estadounidenses antes de que cierren los colegios electorale

El candidato demócrata ha lanzado un tuit en plena medianoche en la que anima a los estadounidenses a votar. Los colegios electorales de Indiana y Kentucky ya han cerrado y a la 1:00, hora española, harán lo suyo otros seis colegios electorales.

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

"Amigos, se está acabando el tiempo para hacer oír su voz en esta elección. Si aún no ha votado, vaya a http://iwillvote.com/locate para encontrar su lugar de votación y diríjase allí lo antes posible", ha comentado Joe Biden.

00:00h | Cierran los primeros colegios electorales en Indiana y Kentucky

Comienza el recuento de las urnas en algunas zonas de Indiana y Kentucky. A las 1:00 cierran los colegios electorales en seis estados entre los que se encuentra Florida, clave para ambos candidatos a la presidencia del país.

23:37h | Biden regresa a Delaware a esperar los resultados tras apurar la campaña

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha regrsado a última hora de esta tarde a su cuartel general de Wilmington (Delaware) para esperar al cierre de los colegios y los primeros resultados, después de pasar la mañana apurando la campaña en pequeños actos con votantes, comerciantes y pidiendo salir a votar en las últimas horas.

23:20h | Los problemas técnicos en Georgia marcan el inicio de jornada electoral.

Diferentes problemas técnicos con las máquinas de votación en algunos condados de Georgia han marcado el inicio este martes de la jornada electoral en este estado clave, aunque tradicionalmente es considerado un bastión republicano.

23:09h | Biden agradece en Pensilvania el apoyo recibido en esta jornada electoral a través de su cuenta de Twitter. Lo ha hecho publicando un vídeo con megáfono en mano y rodeado de varias decenas de seguidores demócratas.

23:00h | El FBI investiga llamadas robotizadas que instaron a los votantes a no salir de casa

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció este martes que investiga una serie de llamadas robotizadas ("robocalls") en las que supuestamente se intentó desinformar a los votantes estadounidenses en plena jornada electoral, alentándoles a quedarse en casa y "obstaculizando" su derecho al sufragio.

Según explicó a los reporteros un funcionario de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras del país, se trata de una acción que supone "intimidación del votante" y "supresión del voto", aunque recordó que "las llamadas robotizadas de esta naturaleza suceden en todas las elecciones".

22.21h | Obama alaba la profesionalidad de Biden y pide el voto para los demócratas: "Me hizo mejor presidente"

En este sentido, ha "vuelto a pedir esa misma confianza", esta vez para sí mismo y Kamala, la candidata a la Vicepresidencia.

22.05h | EE.UU. acude de forma desigual a las urnas con esperanza, ansiedad y cautela

Los votantes en EE.UU. reclaman este martes un lugar central en el futuro del país con una afluencia desigual a las urnas y unas filas que, en algunos centros electorales, comenzaron antes del amanecer con una mezcla de esperanza y ansiedad, debido al ambiente de crispación y fuerte polarización.

En Michigan, uno de los estados clave, las zonas rurales son predominantemente republicanas, mientras que las urbanas, como Detroit, son más diversas con una creciente población afroamericana e hispana, por lo que suelen votar por los demócratas, un fenómeno que se repite en todo el país.

21.55h | Los resultados de Carolina del Norte se conocerán 45 minutos más tarde por la extensión del horario para votar

Los resultados electorales de Carolina del Norte se conocerán al menos 45 minutos más tarde de lo previsto, después de que la Junta Electoral haya decidido extender el horario para votar en cuatro ubicaciones que han experimentado problemas durante la apertura de colegios.

Cuatro instalaciones han abierto más tarde del horario de apertura por diversos problemas. En el condado de Sampson se ha registrado un retraso de 45 minutos, el mayor de todos, porque un colegio ha tenido problemas relacionados con las impresoras.

Asimismo, la Junta Electoral ha decidido mantener abierto otro colegio de Sampson durante 24 minutos más, otro del condado de Cabarrus durante 17 minutos más y otro del condado de Guilford abierto otros 34 minutos, según ha informado la cadena de televisión CNN.

21.30h | El Presidente del Consejo Europeo espera noche electoral "impredecible" en EEUU

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo este martes esperar una noche electoral "impredecible" en Estados Unidos, donde el candidato demócrata, Joe Biden, y el republicano, Donald Trump, aspiran a lograr la victoria en unos comicios en los que se espera un resultado igualado.

"Va a ser una noche impredecible. La gente de Estados Unidos va a determinar qué curso tomar durante los próximos cuatro años. Un momento importante para reflexionar sobre nuestro vínculo transatlántico y los valores que la UE comparte con Estados Unidos", escribió en Twitter el político belga.

20.59h | Trump critica al Supremo por ampliar los comicios en Pensilvania

El presidente ha criticado al Tribunal Supremo por ampliar el periodo de votación en el estado de Pensilvania.

20.36h | Florida llega a las elecciones con récord de votos y reto de prontos resultados

Florida, uno de los estados más poblados de Estados Unidos y con más votos en el Colegio Electoral, llega a estas elecciones con un récord histórico de más de 9 millones de votantes adelantados y un virtual empate entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Los resultados de este reñido estado, que en 2016 ganó Trump con unos 110.000 votos más que la demócrata Hillary Clinton, son una incógnita, con cerca de 2 millones de votantes independientes y una alta población hispana dividida entre los dos partidos tradicionales.

"Las urnas cierran esta noche a las 19.00 hora local (00.00 GMT del miércoles), pero todos los que estén en la fila antes del cierre tendrán su voto contado!", aseguró este martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Sin embargo, esta mañana el panorama en la Alcaldía de Miami Beach era desolador, los pocos votantes contrastaban con largas filas de personas y vehículos en el vecino Centro de Convenciones que esperaban para la prueba de la covid-19.

#BREAKING: Sen. Kamala Harris #ElectionDay message to those worried about unrest: "Have faith in the American people. I do strongly believe that whoever you vote for will defend the integrity of our democracy and a peaceful transfer of power." pic.twitter.com/zLLf9c0SG8 — The Hill (@thehill) November 3, 2020

19.48h | Biden vuelve a la casa de su niñez

El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, regresó este martes a la casa de su niñez en Scranton (Pensilvania) y en el salón, detrás de un cuadro, escribió: "Desde este hogar a la Casa Blanca con la gracia de Dios".

Biden firmó esa frase con su nombre y acabó con la fecha de hoy: el 3 de noviembre de 2020, el día en el que EE.UU. decide entre él y el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump.

"Acabo de firmar detrás de un cuadro en el salón", dijo Biden a la prensa al salir de la vivienda, de tres pisos y que en el jardín lucía unos carteles a favor de su candidatura y de la senadora Kamala Harris, que podría convertirse en la primera mujer en alcanzar la Vicepresidencia.

Fuera de la vivienda, se concentraron de manera improvisada unas 130 personas que comenzaron a aplaudir y corear al líder demócrata mientras se protegían con mascarillas y agitaban pancartas con los nombres de Biden y Harris.

"¡Está ahí! ¡Oh! ¡Ese es mi futuro presidente!", gritó emocionado el joven Mardan Daurilas, de 19 años que votó el pasado viernes, de acuerdo a la prensa que acompaña al candidato.

Biden acudió a la casa de su niñez acompañado de sus dos nietas y confesó que, al visitar ese lugar, no pudo evitar pensar en su madre, que murió a los 92 años en 2010.

El que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) se crió en el seno de una familia católica, es el mayor de cuatro hermanos y, durante toda la campaña, se ha referido en varias ocasiones a sus raíces y su experiencia creciendo en Scranton, una localidad obrera del noreste de Pensilvania.

Biden, su esposa y sus dos nietas comenzaron el día con una visita a la iglesia de Saint Joseph, en el valle de Brandywine, la iglesia a la que la familia suele asistir a misa los domingos cuando se encuentra en su casa de Wilmington (Delaware).

Después, los cuatro visitaron la tumba de uno de los hijos del exvicepresidente, Beau, que murió a los 46 años por un tumor cerebral y quien durante años había animado a su padre a competir por la Casa Blanca.

Biden tiene previsto pasar el resto de la jornada en Pensilvania, para luego regresar a su casa de Wilmington (Delaware) a esperar los resultados de las elecciones.

19.36h | Trump o Biden: ¿qué presidente de Estados Unidos le convendría más a España?​

Aunque la victoria de uno u otro no influirá de forma directa en nuestra economía, sí lo harán las relaciones que el ganador mantenga con la Unión Europea.

Este es el escenario hipotético que se espera, según nuestros intereses, en función de si el presidente electo es Donald Trump o Joe Biden. LEER MÁS.

19.20h | Biden aventaja en 7,2 puntos a Trump en los últimos sondeos nacionales

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se presenta a la reelección, en 7,2 puntos de cara a los comicios de este martes, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics.

De acuerdo a esos datos, Biden va por delante con una media de 2,3 puntos en los estados clave de Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona. LEER MÁS

18.59h | El estrés electoral está disparado en EEUU y ascenderá si el resultado se retrasa

El estrés electoral, un concepto que la Asociación de Psicología de Estados Unidos (APA) empezó a manejar en sus estudios en 2016, está disparado.

18.42h | Pisarello se ha mostrado esperanzado ante una posible derrota de Trump: "Una derrota de Trump ayudaría a mejorar la vida de millones de personas".

18.38h | Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem en el Congreso, ha calificado a Trump de "bufón millonario que ha dado alas políticas auténticamente criminales y ha tenido en la ultraderecha española a su chico de los recados".

18.20h | Trudeau critica la gestión de la covid-19 en EE.UU. el día de las elecciones

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lanzó este martes una velada crítica a la gestión de la covid-19 por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al afirmar que la elección presidencial de hoy puede cambiar la "trayectoria" de la pandemia en Estados Unidos.

Trudeau declaró a una radio de Vancouver (Canadá) que "es posible que haya una diferente trayectoria de la covid en Estados Unidos si se adopta un planteamiento diferente. Pero nada va a pasar de forma rápida y necesitamos seguir teniendo mucho cuidado y colocar la seguridad de los canadienses como la prioridad en todas nuestras decisiones con respecto a la frontera".

18.15h | Test: descubre cuánto sabes sobre Estados Unidos poniendo a prueba tus conocimientos

Ponte a prueba con estas preguntas para saber cuáles son tus conocimientos sobre este país.

17.53h | Resumen de las 58 elecciones celebradas en Estados Unidos

En COPE te dejamos ocho audios de 15 minutos para conocer la historia de las elecciones y entender mejor cuestiones de las de 2020.

17.29h | Trump se muestra confiado en la victoria en medio de la vorágine electoral

El gobernante se expresó satisfecho con la gran afluencia de seguidores que han asistido a sus actos de campaña en los últimos días electorales.

17.12h | Melania Trump votó en Palm Beach

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, votó este martes en Palm Beach, la ciudad del sureste de Florida a la que ella y su esposo el presidente Donald Trump, trasladaron su residencia particular en 2019.

Melania, con un vestido estampado sin mangas y el pelo recogido en un moño bajo, no dijo, como sí hizo su esposo cuando votó por adelantado en Palm Beach, por quién votó en el Centro de Recreación Morton y Barbara Mandel.

17.00h | El vicepresidente de Brasil dice que elecciones no afectarán relación con EE.UU

El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, dijo este martes que las relaciones entre Brasil y EE.UU. se mantendrán inalteradas independientemente del resultado de las elecciones de este martes en ese país y de la preferencia del presidente Jair Bolsonaro por la victoria de Donald Trump.

16.52h | Fernando de Haro avisa: "Las encuestas dan la victoria a Biden pero puede haber voto oculto"

El copresentador de 'La Tarde', Fernando de Haro, analiza la cita electoral en EEUU.

16.31h | Las dos estrategias de Trump y Biden para ganar el voto católico, decisivo en las elecciones americanas

Hay más de 51 millones de católicos en Estados Unidos y los dos candidatos saben que su papel es decisivo para poder entrar en la Casa Blanca como nuevo presidente.

16.25h | Enrique Cocero, consultor político: "Nos interesa que gane Biden"

Ha dicho que "los demócratas son mucho más abiertos al exterior" y que, a diferencia de los sondeos de 2016 que daban el triunfo a Clinton, ahora son más estables y pro Biden.

16.06h | Antonio Herraiz: "Las opciones de Trump son escasas pero esta vez nadie se atreve a descartarlo"

El comunicador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, analiza la jornada electoral estadounidense.

15.50h | La importancia del voto hispano: la minoría social más grande pero que acude menos a las urnas

Son un 13% los latinos llamados a las urnas este 3 de noviembre, y las encuestas sitúan a Joe Biden como el candidato con más opciones de aglutinar este voto.

15.45h | Trump y Biden se disputan la presidencia de Estados Unidos en unas elecciones marcadas por la pandemia

Las encuestas siguen apuntando a una victoria de Joe Biden, pero Trump ha conseguido recortar distancias en los últimos días de campaña.

15.40h | Herrera: "Aunque las encuestas son favorables a Biden, no convendría despreciar el ímpetu final de Trump"

Carlos Herrera explica que puede desatarse una ola de indignación en EE.UU. esta semana si el resultado electoral no arroja una mayoría clara.