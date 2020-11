Así es Jill Biden, la nueva primera dama estadounidense y gran conocedora de la Casa Blanca

Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos tras imponerse en las urnas a Donald Trump. El candidato demócrata ha sido proclamado presidente estadounidense en la tarde de este sábado cuando el estado de Pensilvania se teñía de color azul. El próximo 20 de enero, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos con Barack Obama jurará su cargo y se pondrá al frente del país hasta el año 2024.

Junto a él, a la Casa Blanca llegará una ya también conocida Jill Biden, en esta ocasión en el papel primera dama. Su función en la política estadounidense ya fue destacado durante el mandato de Barack Obama, ya que fue la segunda dama y persona de confianza de Michelle Obama. Pero lo más importante, siempre ha sido la mano derecha del futuro presidente de los Estados Unidos, tanto en lo político como en lo personal.

Jill Tracy Jacbos nació en Hammonton, Nueva Jersey, en el año 1951 y más tarde se mudó a Willow Grove, Pensilvania. Jill creció junto a su padre, que trabajaba en un banco y junto a su madre, ama de casa. En la universidad cursó los estudios de merchandising de moda, una carrera que abandonó un año después.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK