Así es el peculiar municipio catalán con la forma de España y con un apoyo mínimo al independentismo

Desde el 14 de abril de 1994 Badia del Vallès es un municipio independiente. Hasta entonces había formado parte de Barberà del Vallès. Se creó originariamente como un barrio dormitorio de altos bloques de pisos para acoger a las personas llegadas a Cataluña en la década de los sesenta y los setenta desde otras partes de España.

El propio municipio tiene forma de España y sus calles se corresponden, aproximadamente, con la geografía. La Avenida del Mediterráneo o la del Cantábrico constituyen algunos de sus límites. Actualmente cuenta con unos 13.400 habitantes, una cifra que en las últimas décadas no ha dejado de decrecer. No obstante, es uno de los municipios con una mayor densidad de población de España. Su territorio es muy limitado: su término municipal no alcanza el kilómetro cuadrado.

Construidos en los setenta, sus edificios presentan importantes deterioros. La problemática más preocupante es la presencia de amianto en muchas de las construcciones. El material se encuentra en proceso de ser sustituido.

Menos de un 20% vota opciones independentistas

Siendo un feudo habitual del PSC, en las últimas elecciones catalanas, la suma de los votos obtenidos por todos los partidos independentistas en esta población fue de de un 18,3%. Ciudadanos fue la fuerza más votada con un 39,25% de los sufragios, seguido por el PSC, con un 23,48%. ERC fue la formación independentista con más apoyo, con un 11,6%.

La duda que asalta a los badienses este año es si votar será seguro frente al virus. Alguno optará por acudir a depositar su voto a primera hora, mientras que otros tienes dudas de si hacerlo o no. Sea como fuere, ellos, igual que el resto de catalanes, aún tienen media jornada de reflexión para tomar la decisión final.