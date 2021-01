El PSC ganaría las elecciones seguido por ERC y JxCat que empatarían, según una encuesta de 'El Periódico'

El PSC ganaría las elecciones catalanas si se celebraran ahora con entre 34 y 35 escaños, seguido de cerca por ERC, que obtendría 31-32 diputados, y JxCat (30-31), produciéndose un empate técnico, según una encuesta de Gesop publicada por El Periódico y recogida por Europa Press.

La encuesta muestra que la victoria de los comicios estaría disputada entre estos tres partidos, aunque en estimación de voto los socialistas lograrían un 24% y la diferencia entre ERC y JxCat sería escasa: 19,8% para los republicanos y 19,1% para el partido de Carles Puigdemont y Laura Borràs.

La cuarta posición sería para Cs, que podría perder hasta 25 escaños quedándose con entre 11 y 12 (9% del voto), seguido del PP, que mejoraría sus resultados hasta los 8-9 (6,3%), los comuns, que bajarían hasta los 6-7 (6,3%), la CUP mejoraría y obtendría 6-7 diputados (5,3%), y Vox entraría en el Parlament por primera vez con 5-6 (5,2%).

La encuesta también refleja un alto porcentaje de indecisos (31,6%) que todavía no saben qué votar, un fenómeno que afectaría más a los contrarios a la independencia, entre los que los indecisos afecta a un 52,2%, que a los favorables a que Catalunya sea independiente, el 29,6% de los cuales es indeciso. Además, vaticina un aumento de la abstención: solo el 61,5% garantiza que acudiría a votar, mientras que un 15,1% de encuestados afirma que probablemente votará, el 7,8% dice que probablemente no votará y el 12,3% asegura que no acudirá a las urnas.