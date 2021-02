El principal reto de la CUP: frenar la fuga de votos a JxCat ante un discurso más radical

La CUP se enfrenta a los comicios del próximo 14 de febrero con aires muy diferentes a los que corrían en su fundación. En la actualidad, tras la marcha de Anna Gabriel, el partido anticapitalista carece un líder nato e identificado con el partido. Esta situación provoca que el estado de ánimo dentro de la CUP no esté marcado por el positivismo, aunque las encuestas apuntan a que el resultado puede ser parecido al cosechado en el año 2017.

El resultado puede ser muy negativo para un partido que ha sido capital de la historia política reciente vivida en Cataluña, desde el año 2012 cuando entró en el Parlamento con tres diputados. Desde ese momento, la CUP ha jugado un papel decisivo en el Parlamento, dando o quitando mayorías absolutas. Por ello, intentar interpretar la realidad política reciente de Cataluña sin la CUP es casi imposible.

Ahora, toda esa importancia política está en juego, tanto la abstención que puede tener lugar en estos comicios como la fuga de votos a JxCat hace tambalear el futuro político de la formación. Por ejemplo, en las últimas elecciones municipales en Barcelona no consiguieron entrar en el pleno municipal.

También existen algunos problemas internos. Quim Arrufat, uno de los líderes con más presencia en el partido dejó la formación el pasado año 2020, debido a las acusaciones que cayeron sobre él por parte de otros militantes del partido. A todo ello se une la falta de liderazgo de la candidata, Dolors Sabater no es del agrado de un gran sector de la CUP por su pasado en el Ayuntamiento de Badalona y sus pactos con PSC y Podemos.

El futuro de la CUP después de las elecciones, ahora mismo, es una auténtica curiosidad política, incluso entre sus votantes. Roger Montañola, Director Senior en LLYC, ha analizado en COPE.es los puntos fuertes del partido y también algunas de las aristas que más facturas les puede pasar después del 14-F.

El primer análisis lo ha hecho en referencia a su candidata, Dolors Sabater, explicando que no es un perfil claro que represente la esencia de la CUP: "Tiene una candidata que ya fue coalición con PODEMOS y el PSC en el Ayuntamiento de Badalona. Es un perfil que no es para nada pata negra de la CUP como podía ser Anna Gabriel. Pero, a pesar de lo que opine cada votante del candidato, la CUP no es nada personalista, por lo que no creo que cambie el voto por la cabeza de lista".

En cuanto a la movilización del voto, Montañola explica que habrá que estar muy atentos al transvase de votos que se produce a JxCat: "Debido a que JxCat se ha radicalizado un punto más, la CUP se encuentra ahora mismo en un punto más institucional. Hay cierta parte de su voto independentista que en su día voto a Artur Mas. Estas elecciones son claves para conocer cuál será el voto de la CUP a partir de ahora después de todo lo vivido en los últimos años".

En este sentido, Montañola nos ha apuntado dónde se mueve más el voto la CUP entre los ciudadanos catalanes: "Girona, pueblo de Barcelona y sobre todo entre la gente de los pueblos, aunque también tiene votantes en la parte cosmopolita y elitista, pero no se que relacionar con esa idea de niños de papa. También hay una parte muy estalinista, que son las personas que siguen defendiendo el liderazgo de Anna Gabriel".

En cuanto al resultado, el director senior de LLYC, Roger Montañola, ha explicado que puede haber una CUP u otra en función de si consigue o no entrar en las instituciones: "Si no entra en las instituciones se abre otro debate, se convertirá en una fuerza casi municipalista. Es verdad que la CUP es un partido muy de calle y tiene un nicho de mercado muy especializado, además de un perfil que se ve a simple vista que es votante de la CUP. Si todo ese voto se mueve el próximo 14 de febrero será clave para su resultado".