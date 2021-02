Montero responsabiliza a los independentistas del auge de Vox en Cataluña

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha responsabilizado este jueves a los partidos independentistas del auge de Vox en Cataluña por el "intento de engaño que han alimentado desde hace 10 años" y que, según ella, ha derivado en que los ciudadanos no quieran saber nada de la política.

Lo ha dicho en un mitin telemático en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con la número 2 de la candidatura, Eva Granados; la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín; y el diputado en el Parlament, David Pérez.

"Me preocupa que el intento de engaño que han ido alimentando desde hace 10 años ahora haya derivado a que un grupo de ciudadanos directamente no quiera saber nada de la política porque entiende que esa corresponde a los que mentimos o que no hacemos útil el poder que los ciudadanos ponen en nosotros", ha sostenido.

Y ha añadido: "Algo deberían pensar los independentistas a propósito de que Vox está creciendo en Cataluña", aunque confía en que la presencia de Vox se minimice y que no consigan representación en el Parlament el 14 de febrero.

"A pesar de que han querido atrasar las elecciones, ahí vamos a estar", ha asegurado, y ha explicado que si no pensaran que los comicios son seguros, el candidato socialista, Salvador Illa, habiendo sido ministro de Sanidad, no estaría haciendo la campaña ni llamando al voto.

COMPROMISO DE ILLA CON CATALUÑA

Montero ha defendido que la trayectoria de Illa como ministro de Sanidad se ha visto interrumpida por su compromiso con Cataluña y que con ello ha hecho un acto de generosidad, con el que cree que el candidato conseguirá "el liderazgo de Cataluña para tirar de España".

"Illa representa todo aquello que echamos de menos en la política catalana, el reencuentro de los ciudadanos", y ha lamentado que el único tema de conversación que haya en Cataluña, a su juicio, tenga que ver con una situación frustrante de 10 años, en sus palabras, y no con los problemas de la gente.

Ha elogiado a Illa y al PSC por poner la política en mayúsculas --ha dicho-- en el centro de debate de la campaña y cree que los partidos van en contra de los socialistas porque les han visto más fuertes: "El PSC representa mejor que ningún partido la mayoría social de Cataluña", ha asegurado.

Ha criticado que Cs haya "tirado por tierra la confianza de voto" que le dieron los ciudadanos en 2017, y ve al PP preocupado por si Vox le da el 'sorpasso', un hecho que cree que sucederá porque considera que ni PP ni Cs han sabido adaptar su lenguaje ni su discurso a la situación de la pandemia, ni han asumido su papel de oposición.