El PP se resisten a calificar el debate de 'éxito' para Feijoo: Esperan que el resultado se vea en las urnas

Fuentes del Partido Popular se resisten a COPE de calificar de 'éxito' para Feijóo y esperan que el resultado de este cara a cara se traslade a las urnas dentro de doce días.

“Ese es el verdadero resultado en el que quieren triunfar, el de las urnas. Todavía queda mucha campaña por delante, y en la dirección del Partido Popular saben que va a ser dura, porque Sánchez no aceptó el pacto que le ofreció para que gobierne la lista más votada”, así lo ha explicado Maribel Sánchez, redactora de COPE.

El Partido Popular tiene que movilizarse para conseguir el voto de unos 700.000 electores indecisos.

En este contexto, la llegada de Feijóo anoche a la sede de Génova ha generado mucha euforia. Él mismo ha puesto en valor su papel en el debate presidencial: “He de reconocer que me lo he pasado muy bien”, aseguraba entre risas y gritos de la multitud.

En Génova insisten en que Feijóo se ha posicionado como la opción de centro de los españoles.

El pacto que ha ofrecido Feijóo a Sánchez

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que facilitará su investidura si el PSOE es la lista más votada en las elecciones del 23 de julio. "Si es el candidato más votado me voy a abstener", le ha asegurado Feijóo a Sánchez en el único debate cara a cara que mantendrán ambos antes de la cita con las urnas.



Feijóo ha lanzado a Sánchez esta propuesta para este se comprometa a permitir que el PP gobierne si gana las elecciones, oferta a la que el jefe del Ejecutivo no ha respondido. Sánchez no ha respondido expresamente a su requerimiento y se ha limitado a decirle "hable con Vara", en referencia al socialista extremeño que no ha conseguido repetir al frente del gobierno de esta región por un pacto entre PP y Vox.

