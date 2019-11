Espinosa de los Monteros fija el objetivo de Vox tras su "consolidación": gobernar

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido que la siguiente fase de la formación que preside Santiago Abascal es la de conseguir el Gobierno de la nación, algo que "no" va a ocurrir el próximo domingo, porque el objetivo ahora es la consolidación y "crecer con sensatez, prudencia y sentido común", por lo que ha augurado un resultado "magnífico" el próximo 10N.

Así, ha recordado que hace solo un año, la formación prácticamente "no existía" y estaba viviendo "una travesía del desierto" pero, sin embargo, ahora cuenta con más de 500 concejales y 24 diputados "muy deslenguados". "Y vamos a tener más", ha vaticinado el portavoz parlamentario este martes en un mitin en Cáceres junto a la cabeza de lista por la provincia, Magdalena Nevado, a la que ha augurado que ocupará uno de esos escaños el próximo domingo.

Según el portavoz parlamentario, el próximo domingo Vox obtendrá un resultado "magnifico" pero "no vamos a ganar todavía el domingo y ni siquiera sería sano", ha dicho, porque lo que está haciendo la formación "es crecer con sensatez, prudencia y sentido común", ha incidido, al tiempo que ha destacado el trabajo de los voluntarios que "han estado dando el callo todos los días" por "la pura defensa de las ideas" y por "las convicciones" pensando que Vox no iba a tener nunca una representación institucional.

Por eso, ha explicado a los 300 asistentes al acto en la capital cacereña que Vox se está formando por fases, de la que la primera fue el desarrollo y la defensa de las ideas; la segunda entrar en las instituciones como ocurrió en el Parlamento andaluz con doce diputados; la tercera "sacar" a gobiernos, como ha pasado en Andalucía con el PSOE o en Madrid, y la cuarta fase, que es en la que está ahora, es la de "crecimiento, consolidación y demostración de que Vox está aquí para quedarse", ha dicho.

Así que ha advertido al PNV y a Ezquerra Republicana de Cataluña que "se vayan acostumbrando porque les vamos a cantar las cuarenta todos los días". Y la siguiente fase "ya es gobernar", ha augurado. "Llegará pronto porque la trayectoria nos dirige hacia la victoria y más pronto que tarde veremos de presidente del Gobierno a Santiago Abascal. Está clarísimo", ha subrayado.

DEFENSA DE "COSAS NORMALES"

Respecto al ideario de Vox, ha recalcado que el partido defiende "cosas normales y de sentido común", como la defensa de la vida, la protección de la familia, una educación en libertad y que "no sometan a los niños a adoctrinamientos" como en Cataluña y en otras regiones en las que se les inculcan "ideas progres" y "no solo con nacionalismos".

También ha mostrado su "orgullo" por la historia de España y ha defendido la Conquista de América como la "mayor gesta" de los españoles, al tiempo que ha sacado pecho por la civilización occidental, que "es muy especial" y "la mejor de todas las que hay".

"Hay que defender España ante gente que quiere venir a imponer una civilización inferior", ha espetado, porque "lo normal es estar orgulloso de tu nación" y "defender la unidad" del país, ha manifestado Espinosa de los Monteros que ha añadido que "si a alguien se le ocurre dar un golpe de Estado desde las instituciones públicas, lo normal es que se lo lleven a prisión".

Por eso, considera que "el que quiera quebrar la ley y el orden que afronte las consecuencias" y no como lo que está pasando en Barcelona con algaradas callejeras y donde se impide la libre circulación de las personas "con la connivencia de las instituciones públicas catalanas" y "lo que es peor, con la connivencia del Gobierno en Madrid".

Un Gobierno y unos políticos "intrusos" que, a su juicio, están "desconectados de la realidad y de la gente normal que no entienden que el empleo y el desarrollo no lo crean los políticos en sus despachos" sino que lo impulsa gente "normal" de la "España viva" en cada localidad del país que "solo quiere trabajar" pero que no puede con "tanta traba". "Pero hay una panda de vagos y maleantes que viven de lo público y con ellos no estoy dispuesto a contribuir", ha resaltado.

"Estamos en un momento muy delicado para España, y esta vez las dos grandes amenazas, una izquierda radical y desconectada del mundo del trabajador y un separatismo envalentonado, pueden romper nuestra nación, y solo hay una manera de asegurarnos de que no pasará y es no dejar todo en manos de los políticos", por lo que ha pedido un "compromiso personal" para acabar con los que "se han entregado a la dictadura progre" y "han premiado a los que peor se portaban y han ignorado a la gente de Cáceres que han cumplido con su deber, que no queman contenedores, que no montan algaradas y que cumplen con la ley", ha dicho.

Para cambiar todo esto, Espinosa de los Monteros ha ofrecido a Vox como la "herramienta" para "solucionar todos los problemas", pero también ha pedido la contribución de "todos" para explicar las ideas de la formación y "acabar con cuarenta años de lavado de cerebro colectivo" porque "lo que realmente importa es España", ha concluido.