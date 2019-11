El gesto de Cayetana Álvarez de Toledo con los lazos amarillos de TV3 que ha molestado al independentismo

La candidata del PP por Barcelona a las próximas elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tenido un contundente gesto a su llegada a los estudios de TV3 que no ha gustado en absoluto a los independentistas. Álvarez de Toledo estaba invitada a participar en el debate entre los candidatos a las próximas elecciones generales en Cataluña, al que también asistieron Gabriel Rufián (ERC), Meritxell Batet (PSC), Jaume Asens (Unidas Podemos), Laura Borràs (JxCat), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Ignacio Garriga (Vox) y Mireia Vehí (CUP).

A su llegada a TV3, Álvarez de Toledo compartía este vídeo en sus redes sociales.

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH