Nuevo tirón de la Bolsa, que espera noticias sobre el plan europeo de recuperación económica

Hoy no se esperan grandes indicadores macro económicos. Hoy, -con permiso de la presidente del BCE, Christine Lagarde, que tiene revista una comparecencia pública-, la atención de los inversores se centrará de forma casi monotemática en la Comisión Europea. Estudiará el plan de reestructuración y de recuperación por importe de medio billón de euros que apadrinan Alemania y Francia y que tanto necesitan Italia y España. De momento, varios países del norte de Europa (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) ya han dejado bastante claro que no están de acuerdo con ese plan. No quieren mutualizar la deuda, y mucho menos lanzar ayudas a fondo perdido. Prefieren los préstamos y siempre con condiciones de obligado cumplimiento.