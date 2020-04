Yolanda Díaz justifica desviar fondos de formación a protección social: "Se nos está desplomando el empleo"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha justificado este miércoles la desviación de más de la mitad de los fondos previstos para la formación, gestionados por las comunidades autónomas, para atender las necesidades de protección social derivados por desempleo: "Se nos está desplomando el empleo", ha reconocido en el Congreso.

Así, en la sesión de control al Gobierno que celebra la Cámara Baja, ha asegurado que, ante la previsión de que esos fondos "no iban a poder ser ejecutados", las opciones del Gobierno eran dirigirlos a remanente de tesorería del Servicio Estatal de Empleo (Sepe) --"como ha pasado durante los ejercicios 2016-2018", ha recordado--, "o dar de comer a la gente".

"A lo mejor nos hemos equivocado, pero creemos que hemos elegido bien", ha asegurado Díaz, señalando que esta decisión, "difícil como todas", se hizo al advertir "muchos consejeros" autonómicos que "no iban a poder ejecutar la política de formación" por el "carácter finalista" de estas partidas.

En todo caso, ha señalado que en el Ministerio tampoco conocen "cuál va a ser la recaudación en formación", por lo que la previsión de unos 2.232 millones de euros no tenían por qué ser así. "No son 2.000 millones, no lo sabemos, porque se nos está desplomando el empleo y, por tanto, no sabemos cuál va a ser el reparto", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que los fondos a la formación que han quedado, 1.048 millones de euros, han sido dirigidos esta semana a las comunidades y, además, podrán ser utilizados "con carácter flexible". Asimismo, ha dejado claro que las partidas presupuestadas para políticas activas de empleo "superan los 5.000 millones de euros y permanecen tal cual".

EL PNV VE "UN GRAVE ERROR" SACAR DINERO DE ESAS PARTIDAS

Todo ello en su respuesta al portavoz laboral del PNV, Iñigo Barandiaran, al que le ha agradecido su "tono" y "la siempre colaboración activa del PNV". El diputado 'jeltzale' le ha afeado que la transferencia final a las comunidades se ha quedado en el 47% de los fondos que figuraban inicialmente en el presupuesto prorrogado.

Concediendo que destinarlos a prestaciones por desempleo "tiene, hasta cierto punto, cierta lógica", cree que es "un grave error" plantear esta decisión "como disyuntiva" y sacar fondos de políticas activas de empleo para dirigirlos a políticas activas, pues cree que "tiene poco sentido descapitalizar" esas partidas, "imprescindibles" para la recuperación económica.

En este sentido, si bien ha anticipado que igual hacía un símil "no muy acertado", ha comparado esta situación a sacar fondos de investigación para dirigirlos a pagar mascarillas o respiradores.

Así, ha defendido que, a mayor desempleo, más inversión necesitan las políticas para la empleabilidad, y ha instado al Gobierno a sacar estos fondos "de otros sitios, pero no de las políticas activas, inmediatamente ligadas a la recuperación de los puestos de trabajo y, por tanto, a la recuperación de la economía".

DÍAZ LAMENTA LOS "INSULTOS" DEL PP, QUE LE ACUSA DE "INCOMPETENCIA"

Antes, Díaz ha confrontado posiciones políticas con el portavoz de Salud del PP, José Ignacio Echániz, que ha criticado cómo el Gobierno puede defender que ha actuado en materia laboral "con la prontitud debida", cuando trabajadores afectados por ERTE o autónomos acogidos al cese de actividad "hoy no han cobrado por su incompetencia" .

Echániz ha acusado a la ministra de "insensatez", "improvisación continua", "incapacidad", y suponer "una auténtica calamidad y desgracia", además de acusar al Gobierno de no importarle "la ansiedad" de trabajadores y empresarios ante las dificultades económicas de los españoles, asegurando que los 'populares' sienten "vergüenza, dolor y rabia por la irresponsabilidad, ineptitud y negligencia".

Por último, le ha acusado de "no saber lo que es un ERTE", y ha achacado la responsabilidad de esta gestión al propio presidente Pedro Sánchez: "La culpa la tiene un presidente que la nombró sin saber lo que es un ERTE o nombró a un ministro de Sanidad sin saber lo que es un test de diagnóstico eficaz", ha dicho.

Frente a ello, Díaz ha lamentado que la intervención de Echániz se limitara "más a una serie de insultos que a una propuesta", y ha recordado cómo el PP aseguró que el Gobierno acusaba "de manera precipitada" cuando días antes de decretarse el Estado de alerta, el 4 de marzo, su Ministerio sacó una guía dirigida a las empresas sobre cómo afrontar esta enfermedad.

Asimismo, ha lamentado que el PP comenzara su gestión en 2012 facilitando el despido "barato y flexible", convirtiendo así el país "en un solar en precariedad y devaluación salarial", mientras que su Gobierno ahora ha limitado los despidos, con la respuesta del PP de rechazar esta medida, así como otras medidas de protección social.

Por último, Díaz ha pedido a la bancada 'popular' que "sean responsables y salven junto con el Gobierno y las comunidades el futuro" del país. "Están jugando y creen que lo que está en juego es el Gobierno, y el Gobierno cree que lo que está en juego es el futuro del país", ha concluido.