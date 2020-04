La Xunta reivindica que las CCAA "deben participar" en los fondos europeos y urge la convocatoria del CPFF

Feijóo augura que los datos del paro de abril "van a ser muy malos" para España y para Galicia y pide agilizar el cobro de ERTE

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo ante el líder del Gobierno central, Pedro Sánchez, que las comunidades autónomas "deben participar" en el reparto de fondos europeos que recibirá España para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus.

En la rueda de prensa posterior a la reunión con Sánchez y con el resto de mandatarios autonómicos, Feijóo ha aseverado que "el 50 por ciento" del gasto público de todo el Estado lo efectúan las comunidades autónomas y ha urgido la convocatoria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras recordar los 1,5 billones de euros que movilizará la Unión Europea y los 750.000 millones de deuda que emitirá el Banco Central Europeo (BCE), el presidente de la Xunta ha dicho que "lo lógico" es que las autonomías "tengan una certeza de en qué parte" corresponde a las comunidades para "prever de qué dinero disponen para reactivar la economía".

Al hilo de ello, han sido varios los presidentes que han planteado a Sánchez que los respectivos consejeros de Hacienda y la ministra del ramo, María Jesús Montero, deben reunirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "del mismo modo que los primeros ministros se reúnen con la Comisión Europea para hablar de economía, de hacienda, de déficit, de regla de gasto y de deuda pública".

Asimismo, ha reclamado que el Estado "pare de confiscar" fondos de las comunidades cuando ya tienen "un presupuesto excedido" por el "gasto público enorme" que tienen que afrontar en materia sanitaria y de servicios sociales.

COBRO DE ERTE

También en clave económica, Feijóo ha vuelto a llevar a la videoconferencia de presidentes "las mismas propuestas" que la semana pasada, porque "no ha obtenido respuesta" de Sánchez al respecto del cobro de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Aunque la Xunta, "a partir de mañana, lunes, va a posibilitar con las entidades financieras un anticipo de 750 euros al mes" a las familias afectadas, el mandatario gallego ha dicho "que no tiene sentido" que muchos gallegos "no sepan si van a cobrar o no" o "lleven más de un mes sin cobrar" el ERTE.

En el mismo sentido, ha reiterado que es "fundamental" que los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) "fluyan" y que las empresas y autónomos que hagan una autoliquidación de impuestos les salga a devolver "no la tengan que hacer". "No tiene sentido pagar para que después te devuelva Hacienda y mientras tanto pedir un crédito para pagar esos impuestos que van a ser devueltos", ha aseverado.

En definitiva, Feijóo ha augurado que los datos del paro del mes de abril "van a ser muy malos" tanto en España como en Galicia y ha insistido en que "hay que moverse" en la reactivación económica: "Porque si no, la pandemia sanitaria será una pandemia económica y social en las próximas semanas".