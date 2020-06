Xunta y comité de Alu Ibérica lamentan la “falta de respeto” de Industria

El comité coruñés de Alu Ibérica y el conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta, Francisco Conde, han considerado este jueves una "falta de respeto" hacia los trabajadores la ausencia de los "máximos" representantes del Ministerio de Industria en la reunión de la Mesa Técnica Industrial sobre el futuro de esta empresa, en la que tampoco participaron Alcoa y Parter.

Este jueves, los comités de empresa de Alu Ibérica (antigua Alcoa) de A Coruña y Avilés se han reunido por videoconferencia con el director general de Industria del Ministerio, Galo Gutiérrez; representantes del Principado de Asturias; el conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, y miembros de todos los sindicatos.

Aunque el Ministerio había trasladado a los trabajadores que estarían presentes Alcoa y Parter Capital, ninguna de las dos empresas han participado en la reunión.

Tras el encuentro telemático, el comité coruñés ha celebrado una asamblea con el resto de trabajadores, que ha desembocado en una protesta en la que han cortado la Avenida Alfonso Molina quemando neumáticos, a raíz del enfado monumental de la plantilla, ante lo que consideran un insulto, ha indicado a Efe el presidente del comité coruñés, Juan Carlos López Corbacho.

Si estamos en esta situación es porque el Ministerio en ningún momento hizo la labor de seguimiento del proceso para la viabilidad de las dos plantas, ha sostenido Corbacho, que ha indicado que no se puede consentir que las empresas no se presenten a esta reunión que es de seguimiento.

Así, ha lamentado expresamente la falta del secretario general de Industria, Raül Blanco, y ha criticado que todavía no tienen ninguna solución encima de la mesa.

Además, Alcoa ha declinado participar en la reunión, según aseguran a Efe fuentes de la multinacional, porque consideran que "no les corresponde" asistir a la Mesa Técnica de dos plantas de las que "ya no es propietaria", pues han sido vendidas el 31 de julio al fondo suizo Parter, que a su vez las revendió al Grupo Riesgo.

Desde la multinacional del aluminio apuntan que "Alcoa ha logrado que el nuevo inversor asuma el mismo nivel de compromiso que Parter", ya que suscribió "ante notario" los acuerdos de venta que incluían el mantenimiento del empleo en las dos fábricas y un proyecto de futuro.

Por su parte, el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, ha tachado de "falta de respeto" del Ministerio de Industria hacia los trabajadores de Alu Ibérica, hacia Galicia y hacia Asturias la "ausencia" de los máximos responsables del departamento estatal y de "las propias empresas que están interviniendo en la posible solución".

"El Ministerio demuestra una vez más que la industria no está en su agenda, que Galicia no está en su agenda", ha sostenido Conde, que ha lamentado que los 328 trabajadores de la planta coruñesa "no tienen una concreción de cuál puede ser su futuro".

También ha dicho que continúa la incertidumbre sobre "cuál es la realidad de los compromisos asumidos en su momento por Alcoa y por Parter que estuvieron garantizados por la propia ministra de Industria".

"Estamos ante una indefinición, una incertidumbre sin precio eléctrico, sin la convocatoria de la subasta", ha condenado el conselleiro, que ha reiterado que la "inacción" de la cartera que dirige Reyes Maroto la están "sufriendo" los trabajadores.

El Ministerio de Industria ha indicado que el secretario general no ha podido asistir por razones de agenda y ha asegurado que dispone de información actualizada y está haciendo una monitorización de los acontecimientos para que se cumplan las condiciones de la venta de las plantas de A Coruña y Avilés por Alcoa a Parter Capital Group, principalmente las relativas al mantenimiento del empleo hasta julio de 2021.

Mientras, el comité de empresa de Alu Ibérica Avilés ha acusado al Ministerio de Industria de actuar como trilero ante el conflicto y ha calificado la mesa técnica de espectáculo lamentable y deplorable. EFE

1011896