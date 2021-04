Vox no entiende "el discurso triunfalista" del Gobierno: "Los datos son muy malos"

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado este martes en el Congreso "el discurso triunfalista" del Gobierno tras publicarse los datos de desempleo del mes de marzo, pues considera que "los datos son muy malos".

"No sé si es que no tienen gente que no entienda de economía, piensan que los periodistas no entienden o que los españoles son tontos", ha abundado en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Los datos publicados este martes reflejan una caída en marzo de 59.149 personas en los registros del servicio público de empleo (antiguo Inem), hasta un total de 3.949.640 personas desempleadas. El pasado mes la Seguridad Social ganó una media de 70.790 cotizantes respecto a febrero, hasta 18.920.902 personas ocupadas. Marzo cerró con 743.628 personas en situación de ERTE, 115.913 menos que en febrero.

ESPINOSA CREE QUE SE "AGRAVA" LA TENDENCIA NEGATIVA

Espinosa de los Monteros ha señalado que un año después de iniciarse la pandemia el mercado laboral aún no se ha recuperado, algo que ve "muy preocupante". "Tan preocupante como el discurso triunfalista de este Gobierno, que presenta estos datos como si fueran buenos", ha apostillado.

Así, ha asegurado que el pasado mes de marzo fue "el peor mes de marzo desde 2013, al final de la anterior crisis" y que "tras seis meses de recuperación del empleo muy débil, en febrero se revertió la tendencia y los datos de hoy agravan esta mala tendencia".

"En febrero y marzo se ha destruido más que todo el empleo creado en los dos meses anteriores", ha apostillado, asegurando que estos datos "por desgracia vienen a demostrar, una vez más, que estamos en las peores manos posibles".