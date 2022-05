La vivienda subirá un 3,6 % en 2022, lejos de una burbuja, según CBRE

El precio de la vivienda subirá un 3,6 % en 2022 -4,4 % la de obra nueva y 3,4 % la de segunda mano-, lejos de una burbuja inmobiliaria, según la consultora CBRE, que prevé la venta este año de 575.000 casas, de las que solo un 12 % serán nuevas, debido a la "limitada capacidad productiva" del sector.

El director de Residencial y Suelo de CBRE, Samuel Población, ha confirmado además que el encarecimiento de materias primas y suministros está "retrasando" el lanzamiento de nuevas promociones residenciales en España.

"De los 108.000 visados otorgados en 2021, no todos se han materializado en nuevas promociones, por el incremento de costes de las materias primas y los suministros. Se retrasa el lanzamiento de nuevas promociones, tanto en 'build to rent' (alquiler) como en build to sell (venta)", ha afirmado.

Según sus datos, el coste de las obras se ha encarecido entre un 20 % y un 25 % para promotores y constructores desde principios de año, pero todo apunta a que después del verano se estabilizará ese incremento y estos tendrán una "fotografía clara de cuánto cuesta construir" una vivienda.

Aunque en España hay demanda para absorber entre 130.000 y 140.000 unidades nuevas al año, según el consenso que existe en el sector, solo se pueden producir 100.000 por la falta de suelo finalista y de mano de obra, lo que en CBRE creen que aboca a industrializar el proceso constructivo como una "necesidad imperiosa".

Pese a los riesgos macroeconómicos, la consultora estima que el mercado residencial continuará en expansión y que la demanda en 2022 se mantendrá en niveles cercanos a los de antes de la pandemia.

EL ALQUILER, IMPARABLE

En su primer informe 'Living', presentado este martes, destaca el elevado interés inversor en suelo para desarrollo de vivienda en alquiler, cuyo impulso considera "imparable".

El porcentaje de hogares en alquiler actualmente se sitúa en el 24,8 % del total, pero CBRE estima que crezca hasta el 27,3 % en 2025 (más de 550.000 nuevos hogares) y que las viviendas de nuevo desarrollo destinadas a alquiler sobre el total de visados pasen de representar un 3 % en 2022 a un 13 % en 2024.

El parque de vivienda en alquiler en manos institucionales representa tan solo el 5 % del total del parque español, lejos de otros países europeos, lo que supone unas 100.000 viviendas, de las que el 40 % pertenecen a socimis, el 39 % a entidades financieras y el 20 % a fondos y aseguradoras.

En 2021, el 74 % de la inversión en el segmento residencial se concentró en vivienda para alquilar ('build to rent'), con 2.179 millones de euros, y en el primer trimestre de 2022 ya ha acaparado el 84 % (738 millones).

CBRE espera que 2022 se cierre con más de 3.000 millones de inversión en este segmento y que en los próximos años salgan al mercado 25.000 unidades de alquiler profesionalizado.

El informe 'Living' recoge asimismo el "gran potencial" que existe en el sector de las residencias de estudiantes, el 'coliving' (vivienda comunitaria en alquiler) y los 'living senior' (vivienda comunitaria en alquiler para mayores), dada la escasa oferta que hay en España.EFE

lr/may