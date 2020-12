VÍDEO:Economía.- Belarra ve "muy cerca" acuerdo antidesahucios pese a no estar cómodos con compensar a grandes tenedores

Reconoce que hay "dos almas" en el Gobierno sobre estas materias y confía también en pactar la suspensión de cortes de suministros

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que están "muy cerca" de sellar un acuerdo sobre la prohibición de desahucios durante todo el estado de alarma a falta de cerrar flecos, como lo relativo a la compensación a grandes tenedores de vivienda, asunto con el que no se sienten cómodos.

Además, la intención es también recuperar la suspensión de cortes de suministros energéticos a la población vulnerable, que dejó de aplicarse a finales de septiembre, y espera que ambas medidas puedan ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes para que figure en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana que viene.

No obstante, ha precisado que el Ministerio de Transición Ecológica aún no le ha remitido su documento de propuesta sobre suministros y ha enfatizado que la prohibición debe incluir todos: electricidad, agua y gas.

GOBIERNO CON DOS ALMAS

En una entrevista con Europa Press, Belarra ha destacado que el acuerdo sobre el decreto antidesahucios va a ser "moderadamente satisfactorio", si bien ha reconocido sobre este asunto que "no se le escapa a nadie que en este Gobierno hay dos almas", dos partidos con opiniones diferentes.

También ha reconocido que Unidas Podemos no se siente "especialmente cómodo" respecto a la compensación a los grandes tenedores de vivienda ante la suspensión de desahucios, pues estas entidades tienen que "asumir una responsabilidad" al estar haciendo negocio "con un bien de primera necesidad" como es la vivienda.

Por tanto, ha destacado la importancia de que los grandes tenedores pongan sus viviendas vacías a disposición de las familias vulnerables mediante alquiler social o hacerlo en colaboración con las administraciones públicas.

"No tiene sentido que un sector como el inmobiliario, que está ganado miles de millones en España por hacer negocio con la vivienda, ahora no pueda arrimar un poquito el hombro en plena pandemia, eso es lo que llamamos Responsabilidad Social Corporativa", ha ahondado Belarra.

En materia de prohibición de corte de suministros, la secretaria de Estado ha recordado que se aplicó en el primer estado de alarma por el Covid-19 y que la Vicepresidencia Segunda del Gobierno trató de extender durante la negociación para la prórroga del 'escudo social' hasta el 31 de enero, pero entonces "no fue posible".

NO CONTEMPLA QUE EN NAVIDADES NO ESTÉ APROBADO

Sin embargo, Belarra está convencida que serán capaces de recuperar cuanto antes esta prohibición con un acuerdo, dentro del decreto antidesahucios, para que sea una "realidad", dado que se están viendo "varios miles de cortes de suministros" en plena pandemia, que es algo que un "gobierno progresista no se puede permitir".

En consecuencia, ha instado actuar "lo más rápido posible" dado que no se le puede pedir a la gente que se quede en casa ante la pandemia y, al mismo tiempo, que haya desahucios, como tampoco se puede hablar de "vivienda digna si la gente no puede tener calefacción, no puede encender la luz por la noche o se ducha sin agua caliente".

"Es de sentido común", ha desgranado Belarra para añadir que, precisamente por ello, espera que sea posible el acuerdo de cara al martes. "Yo no contemplo que en Navidades no esté aprobado", ha apostillado luego.

La secretaria de Estado ha subrayado que la propuesta que se negocia con Transición Ecológica debe cumplir "en su integridad" lo recogido en el acuerdo de Gobierno, que es "explícito" al respecto y dice "claramente" que la prohibición debe abarcar todos los suministros. Por eso, su posición versa en emular la definición del primer decreto del primer estado de alarma.

También ha remarcado como esencial que sea la propia empresa suministradora la que compruebe, contactando con los servicios sociales a los que no se le puede cargar "con más papeleo", la situación de vulnerabilidad, de forma análoga a como se hace en Cataluña.

VE POSITIVO EL DEBATE PÚBLICO ENTRE EL GOBIERNO

Preguntada sobre las diferencias con su socio de Gobierno en estas dos materias, Belarra lo encuadra en la "novedad" que supone la nueva "cultura de coalición" frente a los ejecutivos de un solo partido que había en el bipartidismo, en los que también había diferencias "pero se ocultaban y quedaban en los despachos".

En este sentido, la dirigente de la formación morada ha apelado a "normalizar las diferencias", que aportan "salud democrática" si se logran soluciones a los problemas y se hacen "partícipe a la gente en los debates que existen en la coalición".

"Entendemos las diferentes opiniones como parte de la democracia y creo que es importante explicárselo a la gente, que no pasa nada por tener opiniones diferentes siempre y cuando seamos capaces de llegar a acuerdos que benefician a la gente y se traducen en políticas públicas para la mayoría sociales (...) Si el debate nos lleva a eso, pues bienvenido sea", ha zanjado.

Finalmente, ha subrayado que la convivencia de dos partidos en un mismo ejecutivo garantiza que se cumple mejor el programa de gobierno, que, en el caso de la actual coalición, está "escrito negro sobre blanco" y, a su juicio, se está siguiendo "bastante al pie de la letra".

