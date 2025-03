VÍDEO: El presupuesto de la Generalitat para 2025 alcanza 32.291 millones, un 8,6% más y con 2.364 millones por la dana

El Consell destaca que son los presupuestos "de la reconstrucción y de la consolidación del cambio"

El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 asciende a 32.291 millones de euros, 2.559 millones millones más que en 2023 (un 8,6% más), e incluye una parte específica para la dana de 2.364 millones de euros, que se sufragará a través de deuda.

Así lo ha avanzado este jueves la consellera de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, Ruth Merino, en una rueda de prensa después de entregar el proyecto de Ley de Presupuestos 2025 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó.

Merino ha afirmado que se trata de "dos presupuestos en uno": el presupuesto ordinario y una "capa dana". El Consell ha llamado a este presupuesto "de la reconstrucción y de la consolidación del cambio", y la consellera ha destacado que es el presupuesto "más importante de la historia del autogobierno", el "más ambicioso" y "el más social".

Así, sin contar con la "capa dana" de 2.364 millones de euros, el presupuesto de la Generalitat para 2025 presentado este jueves es de 29.927 millones de euros, frente a los 29.732 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,7% "solo", debido a "que los vencimientos de la deuda, más intereses, han bajado en 1.020 millones de euros", ha indicado Ruth Merino.

El gasto real, o presupuesto no financiero, sin contar la "capa dana", es de 23.887 millones de euros, un 5,4% más que el del año pasado, es decir, 1.223 millones de euros más.

Merino ha subrayado que los presupuestos se han elaborado sin contar con "recursos extraordinarios del Estado", por lo que "esa parte dana del presupuesto se va a financiar con deuda, que es lo único que nos permite el Gobierno de España", ya que "no ha habido recursos a fondo perdido, como sí que ha ocurrido en otras ocasiones".

La consellera de Hacienda ha insistido en cómo el Presupuesto de la Generalitat de 2025 está de nuevo condicionado por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y ha subrayado el esfuerzo por "optimizar los recursos" y eliminar "gasto superfluo".

Además, ha subrayado que "es un presupuesto para toda la Comunitat Valenciana, que además es fruto del diálogo y del consenso", que continuarán con el trámite parlamentario para "mejorar con posibles propuestas cualquier aspecto que en él se recoge".

UN 7,8% MÁS PARA SANIDAD

El gasto en Sanidad vuelve a ser el de mayor peso en las cuentas autonómicas y se sitúa en 9.170 millones de euros, un 7,8% más que en el Presupuesto de la Generalitat de 2024 (666 millones más).

Así, en el apartado de sanidad, que equivale al 38% del presupuesto total, la consellera de Hacienda ha destacado el "impulso" de la Atención Primaria con 1.738 millones (47 millones más), de la Atención hospitalaria con 4.401 millones (234 millones más), el impulso de las prestaciones farmacéuticas con 1.476 millones (240 millones más) y el hecho de que las políticas de salud mental y prevención de adicciones aumenten en 82 millones hasta 192 millones.

En el ámbito educativo, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo contará con 7.392 millones de euros, un incremento del 4 % (288 millones más). Ruth Merino ha destacado como una de las grandes prioridades de este Consell la gratuidad y universalidad de la educación de 0 a 3 años, para la que se reservan 70 millones. A ello se suma el refuerzo de las ayudas a autónomos a través de Labora, la continuidad en la apuesta por el multilingüismo en la escuela y el incremento en la financiación de los conciertos educativos.

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda dispondrá de 2.864 millones, un 2 % más (53 millones adicionales) que en el ejercicio anterior a pesar de la reducción de fondos europeos para vivienda.

La consellera de Hacienda ha señalado que Servicios Sociales e Igualdad contará con 210 millones, un incremento que irá acompañado de un aumento en Infraestructuras Sociosanitarias de 44 millones y del incremento de la atención a la Dependencia en 100 millones adicionales debido al récord histórico de beneficiarios. Se ampliarán también en 400 las nuevas plazas para personas mayores en centros sociosanitarios.

RECONSTRUCCIÓN

Respecto a los proyectos que se financiarán con los 2.364 del presupuesto DANA, Ruth Merino ha destacado que Emergencias e Interior recibirá 267 millones; el Plan de Recuperación Económico y Social contará con 600 millones; Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio dispondrá de 577 millones; Educación, Cultura, Universidades y Empleo tendrá 244 millones y Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda contará con 171 millones.

Entre los principales proyectos dana, ha destacado el Plan VIVE especial para promoción de vivienda en municipios afectados, dotado con 15 millones y la inversión de más de 111,5 millones para reparación y rehabilitación de infraestructuras públicas dañadas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente.

Además, Educación canalizará 57,8 millones en infraestructuras educativas y más de 24 millones en patrimonio artístico y museos, mientras que Innovación e Industria destinará más de 167 millones para política industrial con ayudas para empleo y reactivación económica, entre otras actuaciones.

A preguntas de los medios sobre si los recursos son suficientes para la reconstrucción, Merino ha afirmado que en el proyecto están recogidas "todas las necesidades" que se han detectado en colaboración con municipios y entidades públicas y privadas. Ha añadido que "en el ejercicio 26 podrá haber una parte del presupuesto dana que se valorará en su día".

REGLAS FISCALES Y MENOS FONDOS EUROPEOS

Merino ha precisado que las cuentas están también condicionadas por las nuevas reglas fiscales y que se ha tomado como referencia el 3,2% de aumento en el techo de gasto, el objetivo de déficit de las CCAA del -o,1% y el déficit presupuestado por la Generalitat del 1,2%, de acuerdo con el marco de la normativa europea. En este punto, ha reclamado al Gobierno central la reforma de Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria para adaptarla al Nuevo Marco Gobernanza Europeo.

La consellera de Hacienda también ha expuesto la "drástica" reducción del 74% de los fondos europeos, que han pasado de 1.194 millones en 2023 a solo 302 millones en 2025, lo que supone 889 millones menos en dos años. Igualmente, ha destacado el incremento del 24% en los intereses de la deuda, que se disparan hasta los 1.143 millones, aunque la carga financiera (vencimientos más intereses) se reduce un 14,6 % por las menores amortizaciones en este ejercicio.

Preguntada por si no se contempla la condonación de la deuda y si hay alguna estimación de la misma, Merino ha señalado que ésta es una "entelequia" y que "no se pued evaluar algo que no existe".

Sobre una posible bajada del IRPF, no contemplada en las cuentas de 2025, la consellera ha señalado que esta medida "sigue etadno en la hoja de ruta" del Consell. "Nosotros nos gustaría ser más ambiciosos y más rápidos" en el alivio fiscal, ha reconocido, pero debido a los gastos de la dana y a que se produciría una reducción de ingresos, "no se puede hacer todo lo que nos gustaría".

Además, Merino ha detallado, a preguntas de los medios, que sí se han incluido en las cuentas en el apartado de ingresos "lo que el Estado debería aportar por la dependencia (347 millones de euros) y por los llamados desplazados sanitarios (1.022 millones).

