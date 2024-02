VÍDEO: Plataforma 6-F exige al Gobierno que le escuche y anuncia acciones legales contra Marlaska y la Policía

MADRID, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Plataforma 6-F, que agrupa a agricultores que están al margen de las organizaciones agrarias más representativas, ha exigido al Gobierno que se ponga en contacto con ellos, que llame a la organización y que escuche sus reivindicaciones, al tiempo que ha pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra quien emprenderá acciones legales.

"Hay una contradicción por parte del Gobierno, ya que está hablando de que las protestas son legítimas, pero luego actúa como si no lo fueran", ha denunciado este lunes el responsable jurídico de la Plataforma 6-F, Xaime da Pena Gutiérrez, en un encuentro con los medios en Madrid.

Da Pena ha insistido en que la Plataforma 6-F "pide la dimisión de Marlaska", al tiempo que ha detallado que desde la organización "no entienden cómo es posible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslade que son protestas legítimas y el Ministerio del Interior haga todo lo contrario".

En este contexto, la Plataforma 6-F ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Marlaska y, si fuera necesario, contra cuerpos policiales. "Se van a iniciar acciones judiciales, no sólo a nivel social y civil, sino también a nivel penal", con la intención de acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, ha indicado Da Pena.

Así, la organización asegura que van a intentar acreditar que hay más de 60 heridos por el encuentro del sábado en la asamblea de los transportistas ante el estadio Metropolitano, al tiempo que ha afirmado que por ello va a emprender acciones legales por la vía civil e incluso penal, y a nivel comunitario.

"Vamos a denunciar a los agentes que golpearon, que fueron más de 30", ha afirmado Da Pena, quien ha insinuado que "había agentes que no conocían el idioma español", mientras que ha previsto que esta semana podría convocarse una asamblea para "unificar el movimiento", derivando en una movilización única.

CAMBIO DE ESTRATEGIA E INTENCIÓN DE SER UNA ORGANIZACIÓN JURÍDICA

En un contexto de "desgaste", Da Pena ha explicado que la Plataforma 6-F va a intentar formalizar "todo este movimiento para que acabe siendo una asociación de personalidad jurídica", de forma que se eviten "todos estos problemas de organización", aunque ha detallado que los "trámites burocráticos son lentos".

"Tardamos cerca de cinco meses en montar una asociación, pero los agricultores tienen que ponerse de acuerdo en 3 ó 4 días", ha manifestado Da Pena, sentenciando que "es la burocracia que tenemos en España".

Respecto al cambio de estrategia, la organización ha asegurado que ya hay animales por toda España, "paseando como si fuera por el campo, pero por las carreteras". "A ver si el gobierno, en estos casos, golpea a los animales", ha vaticinado Da Pena.

Por su parte, el responsable jurídico de la Plataforma 6-F ha explicado que comparte ideales con "muchísimos políticos", pero que "aún no se ha manifestado", en referencia a las declaraciones que le vinculan con una posición de extrema derecha. "Me gustaría que desde los medios se protegiese esa intimidad porque tampoco he llegado a esa reflexión con los medios de comunicación, para decir si soy de derechas, de izquierdas o conservador", ha indicado.

Con todo, Da Pena ha comentado que "la mayoría de la gente está a favor de las reivindicaciones, a lo mejor no con las formas", reiterando que lo que están solicitando tiene que venir de la mano del Gobierno central, no de las competencias autonómicas, aunque ha dejado claro que hay comunidades que se han intentado poner en contacto con la organización, pero que ésta "ve conveniente hablar con carácter unitario con el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

LA POLICÍA DENUNCIARÁ A LA LÍDER DE LA PLATAFORMA 6F

Por otro lado, la Jefatura de Policía Nacional de Madrid está preparando una denuncia que enviará a la Fiscalía Provincial para que investigue un posible delito de odio protagonizado el sábado por la líder de la Plataforma 6-F, Lola Guzmán, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

En un vídeo que ha circulado por redes sociales, Guzmán llamó "criminales e hijos de puta" a los policías nacionales de la Unidad de Intervención que intervinieron el sábado contra miembros de esta plataforma cuando intentaron cortar sin autorización la M-40 a la altura de la explanada del Metropolitano.

"Si levantáis la porra contra un español, os las vais a ver. Os mató a pocos la ETA, hijos de puta", profirió a los agentes.

Ante ello, Da Pena ha explicado que no se hacen partícipes de esa reflexión, y ha afirmado que habló "personalmente con ella" y que es conocedor de que "fue una frase en caliente por haber recibido una paliza de los agentes". "Me imagino que está arrepentida porque me consta que no piensa eso, de hecho defiende bastante a todos los cuerpos de seguridad, pero bueno, está arrepentida", ha afirmado el responsable jurídico de la Plataforma 6-F.

