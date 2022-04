VÍDEO: Montero dice que 4.050 gasolineras han recibido el anticipo y niega que tengan motivos para recurrir la medida

Admite que puede haber algún "problema" con el número de cuenta o el NIF, pero asegura que se están solventando

MADRID, 7 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este jueves que algo más de 4.050 gasolineras ya han recibido el anticipo por el descuento de 20 céntimos del precio de los combustibles, el 90% de las que lo han solicitado, por lo que ha afirmado que no existe "ningún motivo" para que recurran esta medida ante los tribunales, como ha anunciado la patronal mayoritaria.

Montero, que ha acudido a un acto para celebrar el bicentenario de la Inspección de los Servicios de Economía y Hacienda, ha asegurado que el sistema de descuento y entrega de anticipos está funcionando de una forma "muy correcta", dado que en los tres primeros días más de 4.000 gasolineras ya han recibido el anticipo.

"Quiero poner en valor el buen funcionamiento de la Administración Pública, que es un motivo de orgullo, y agradecer el trabajo de los funcionarios y también de los gasolineros, que han hecho su propia contribución para que el sistema funcione y han tenido un compromiso patriótico con el conjunto de la ciudadanía", destacó Montero, que agradeció también particularmente la labor de la Agencia Tributaria.

No obstante, la ministra admitió que puede haber gasolineras que aún no hayan recibido el anticipo porque tengan algún "problema" con su cuenta corriente o con el número de identificación fiscal (NIF), que no se corresponda con el que figura en la base de datos, cuestiones que, según dijo, se están "solventando" por parte de Transición Ecológica y la Agencia Tributaria.

"Pero el esfuerzo que se está desarrollando porque el anticipo llegue, lo avalan las propias cifras, más allá de que cualquier persona pueda ejercer su derecho de acudir a los tribunales", afirmó Montero, quien añadió que "no hay ningún motivo" ni ningún problema de inseguridad jurídica, porque el decreto está "claro" y por la "atención personalizada" que está ofreciendo la Administración para aclarar dudas y datos.

La titular de Hacienda indicó que el Gobierno ha trabajado "desde el minuto uno" para articular este sistema de "complejidad indudable", y aseguró que todos deben sentirse "orgullosos" del país, que ha sido capaz en tan poco espacio de tiempo de poner en marcha una medida así.

REUNIÓN DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Por otro lado, Montero se refirió la reunión que mantendrá este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y pidió al principal partido de la oposición que desvele el sentido de su voto sobre el decreto para hacer frente a la guerra aprobado por el Ejecutivo.

Dicho esto, volvió a insistir en que las rebajas fiscales en los hidrocarburos "no tenían ningún sentido" y no era demandado ni por el sector del transporte, ni por los agricultores, por lo que el Gobierno ha optado por un sistema de bonificación, con un paquete de 6.000 millones de euros, que el PP "no tiene ningún argumento" para no apoyar o no "arrimar el hombro".

"Unidad y determinación es lo que el Gobierno entiende que es lo conveniente y oportuno", apuntó Montero, que indicó, además, que las medidas adoptadas por el Gobierno son "muy homologables" a las que han tomado otros países del entorno.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/657393/1/hacienda-afirma-haber-pagado-algo-mas-4050-gasolineras

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06