VÍDEO: Garamendi (CEOE) replica a Díaz que ella "no pinta nada" en la negociación bilateral sobre salarios

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de que ella "no pinta nada" en la negociación salarial entre empresarios y sindicatos, pues se trata de un asunto bilateral, que sólo les concierne a ellos.

"La ministra no pinta nada, lo digo sinceramente. Es un tema bilateral, es un tema de los sindicatos y lo que le pido al Gobierno es que se abstenga", ha señalado Garamendi.

El líder de la patronal respondía así a unas declaraciones realizadas hoy por Díaz en las que instaba a empresarios y sindicatos a alcanzar este mismo mes un acuerdo de negociación colectiva que permita subir los salarios en España.

En declaraciones a la prensa tras asistir al encuentro bilateral España-Colombia, en el que ha participado el presidente colombiano, Gustavo Petro, Garamendi ha subrayado que empresarios y sindicatos están trabajando en el acuerdo de convenios "desde la moderación, la tranquilidad y la discreción".

"Esto no va con la participación política. Esto no va con las elecciones. Esto va con un tema de responsabilidad de país y donde estamos los sindicatos, estamos las organizaciones empresariales sentados y lo que no quiero es que nadie intervenga", ha insistido el dirigente empresarial.

Garamendi ha reiterado que la voluntad de CEOE es intentar llegar a un acuerdo con CCOO y UGT, pero ha dejado claro que la ministra de Trabajo "no es la portavoz, en este caso, de la mesa" de negociación entre los agentes sociales.

"Nosotros no estamos en periodo electoral. Nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos, vamos a trabajar en ella, es lo que estamos haciendo y mi obligación es bajar el globo, por así decirlo. (...) No es bueno que nadie quiera ser portavoz de nadie, porque aquí los portavoces son los trabajadores y las empresas", ha concluido.

