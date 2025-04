VÍDEO: Economía.- Cuerpo no quiere que operaciones como la OPA de BBVA supongan un retroceso en la inclusión financiera

MADRID, 2 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha insistido en las preocupaciones que el Gobierno tiene sobre la OPA de BBVA al Sabadell y ha asegurado que no quiere que operaciones como esta "supongan un retroceso en el acceso a servicios financieros para los ciudadanos, en particular en el ámbito rural".

En declaración a los medios tras su intervención en el encuentro 'Generación de Oportunidades', organizado por Europa Press en colaboración con McKinsey & Company, el ministro de Economía ha recordado que actualmente la OPA está siendo analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), una tarea hacia la que ha mostrado "respeto institucional". "Esperaremos a ver el resultado del análisis", ha comentado.

A renglón seguido, ha señalado, no obstante, que el Gobierno no tiene información "nueva" para despejar sus preocupaciones por el impacto que la OPA puede tener en materia de competencia --en las condiciones de crédito a clientes financieros, y en particular, a las pymes--, pero también en materia de inclusión financiera.

"Llevamos años trabajando en la agenda de inclusión financiera, no queremos que operaciones como esta supongan un retroceso en el acceso a servicios financieros para los ciudadanos, en particular en el ámbito rural", ha afirmado en concreto.

También ha indicado otras preocupaciones, como la cohesión territorial o el mantenimiento del empleo.

Teniendo esto en cuenta, Cuerpo ha señalado que a medida que se vaya teniendo nueva información, entre ella el "importante análisis por parte de la CNMC", el Gobierno estudiará la operación en "profundidad" y reaccionará.

Cabe recordar que la CNMC podría pronunciarse en las próximas semanas sobre su decisión y que la previsión es pacte con BBVA o imponga 'remedies' a la OPA. Esto supondrá que la operación entre en la conocida como fase 3, donde será el Gobierno el encargado de analizar la operación teniendo en cuenta elementos distintos a la competencia.

