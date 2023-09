VÍDEO: Economía.- Sordo (CCOO): "Sería bueno que este país hablara de más cosas que de amnistía sí o amnistía no"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este jueves que "sería bueno" que en España "se hablara de más cosas que de amnistía sí o amnistía no" y ha advertido de que el planteamiento de cara a la investidura que, llegado el caso, pueda hacer Pedro Sánchez para lograr apoyos, "no puede agotarse" en "dos o tres medidas" que le faciliten ser de nuevo el presidente del Gobierno, sino que "tendrá que hacer un planteamiento de legislatura".

En rueda de prensa para desgranar las prioridades de CCOO para el nuevo curso político, Sordo cree "previsible" que el candidato actual y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no sea investido presidente la próxima semana y que el secretario general del PSOE y actual presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, concurra entonces a la investidura.

"Y en esa ronda de investidura, con toda seguridad, tendrá que hablar con el conjunto de grupos y seguramente la traída y llevada amnistía se concreterá o se plasmará en alguna propuesta concreta y creo que será entonces el momento de analizar exactamente de qué estamos hablando", ha apuntado Sordo.

El líder de CCOO ha afirmado que la problemática sociopolítica en Cataluña se interpretó en algunos sectores políticos, económicos y mediáticos que "tenía que abordarse desde el punto de vista estrictamente punitivista y estrictamente penalista, lo que habría agravado el conflicto.

A su juicio, "se están haciendo valoraciones muy precipitadas" sobre la amnistía al afirmar que con ella se dejarían sin efecto las consecuencias penales de una serie de ilícitos penales cometidos anteriormente".

"Eso es poco menos que decir que esos ilícitos penales no existieron y yo no sé por qué se dice, yo no lo he visto eso en ningún en ningún papel. Habrá que ver exactamente de qué estamos hablando en un país donde amnistías se han concedido unas cuantas, entre otras, fiscales. Y las amnistías fiscales no conllevaban asumir que no se cometiera un delito fiscal, sino que, en aras a que emergieran esas rentas, se dejaban sin efecto las causas penales de algunos delitos fiscales", ha subrayado.

Para el líder de CCOO, se está "especulando" con la posible amnistía a los condenados del procés cuando no existe concreción todavía sobre el tema. "Yo creo que se está opinando un poco a trazo grueso", ha señalado Sordo al ser preguntado por las declaraciones de los expresidentes socialistas Felipe González y Alfonso Guerra.

En todo caso, ha advertido de que esto "no va de tomar dos o tres medidas para facilitar una investidura y ya está". "Yo creo que esto debiera ir de tomar medidas para recomponer la normalidad sociopolítica y la normalidad de convivencia en Cataluña y en el conjunto del país. Y en ese terreno, el sindicato lógicamente opinará cuando las cosas estén más nítidas", ha dicho.

Sordo ha afirmado que esta cuestión "no se dirime sólo en el terreno punitivo ni en el terreno penal, sino que se tiene que dirimir también y fundamentalmente, en el terreno político".

"El próximo Gobierno, sea el que sea, va a tener que asumir esta realidad. Es más, si tuviera otro color el Gobierno futuro, aunque ahora se digan algunas cosas gruesas, seguramente también tendría que asumir esta realidad antes o después", ha asegurado.

Preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre que los agentes sociales tendrían que estar en un acuerdo político y social en relación con la amnistía, Sordo ha afirmado que no tiene conocimiento de un escenario de ese tipo, ni ha hablado con Díaz de esto.

"Una mesa de diálogo social para abordar el tema de la amnistía es un escenario que ni está ni se le espera, aunque tampoco creo que se haya dicho eso", ha zanjado.

