VÍDEO: Economía.- Garamendi dice que el ejemplo que se está dando "sonroja" y pide reestructurar primero la política

Pide no crear impuestos "ideológicos" y resta importancia al aumento de la deuda, siempre que se reduzca después

MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, dice que lo primero que se debe de hacer en España antes de un pacto de reestructuración económica es uno político, porque el ejemplo que se está dando "sonroja".

Así lo ha señalado en un encuentro virtual realizado por APD, donde ha apuntado que no le gustaba el término de Pactos de Moncloa para el nuevo pacto de reestructuración económica después del coronavirus, porque los Pactos de la Moncloa vinieron como consecuencia de un cambio de régimen político y son históricos.

"Se ha llevado al Congreso finalmente y nos parece bien", ha apuntado tras decir que de los 45 invitados a la mesa general, del mundo empresarial únicamente están el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y él.

Para Garamendi, lo crucial es que primero se reconstruya la política y luego accedan los demás actores a la mesa. "No sé lo que va a salir, pero desde el punto de vista de la CEOE sí vamos a trabajar con todos los sectores", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que en su próxima Asamblea General, que se celebrará el próximo 25 de junio, los empresarios van a hacer un documento con lo que quieren y ven necesario. "Estamos trabajando muy intensamente y recogiendo lo que se está haciendo fuera y se están haciendo muchas cosas y muchas cosas bien", ha añadido.

Asimismo, ha dejado claro que los empresarios españoles, de todos los niveles, junto con autónomos van a hacer un planteamiento de qué es lo que piensan que hay que hacer en este país. "Nos gusta la Constitución y la monarquía parlamentaria y lo que queremos es arreglar la economía que es lo que necesitamos para el empleo", ha apostillado.

Respecto a cómo se financia la recuperación, el presidente de la patronal ha apuntado que hay que separar "muy bien lo que hay que hacer ahora con el futuro" y que es necesario salvar a la economía y las empresas para también salvar los puestos de trabajo.

"Es por eso por lo que no importa en absoluto lo que nos tengamos que endeudar ahora siempre que sea coyuntural", ha incidido, tras señalar que el problema de España es que venía de un déficit estructural "con suspenso".

Desde su punto de vista, "no va a pasar nada porque este año se llegue al 120% de deuda, lo que no se puede permitir es que el año que viene haya un déficit estructural".

Por último, Garamendi cree que esto depende de no crear impuestos que "son ideológicos y que no den estabilidad para atraer inversión", porque considera que con esto "no se va a conseguir nada". "No es el momento de subir impuestos, sino de crear economía", ha dejado claro.

