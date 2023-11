VÍDEO: Álvarez (UGT) ve de "chiste" la declaración institucional del CGPJ contra "una ley de amnistía que no conocen"

ESTEPA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado este martes que la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, "si no fuera porque es muy serio, es de broma, de chiste" teniendo en cuanta, según explica, que este órgano "incumple sus propias leyes internas y emite un informe sobre una ley que no conocen".

"Francamente es surrealista. Eso solo ocurre en nuestro país y con un Consejo que ha perdido los papeles, ha perdido el norte", ha señalado a preguntas de los periodistas en Estepa, donde, junto a su homólogo en Andalucía, Oskar Martín, se ha reunido con la sección sindical de UGT en la fábrica de mantecados y dulces de Navidad, Dulcestepa.

Así, ha seguido apuntado que este órgano lleva "cinco años caducado" y ha pedido "dejar que la democracia funcione", de manera que "si hay mayoría se invista a un presidente del gobierno y si no hay mayoría, vamos a repetir elecciones". "Igual que el señor Feijóo no pudo concitar los apoyos suficientes para hacerlo", ha recordado Álvarez.

Y, ante la futura ley de amnistía, ha señalado que será el Tribunal Constitucional (TC) el que "realmente va a decir si hay ley de amnistía" y ha detallado que ese TC tiene "la misma legitimidad que el que avaló la reforma laboral de Mariano Rajoy hace unos años, el que quitó la revisión de las pensiones para los pensionistas, endureció las normas para poder acceder a las pensiones o deshizo el sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva en nuestro país".

Asimismo, ha insistido en que, a su juicio, los pasos que ha dado el Gobierno en relación a Cataluña han ido "en la buena dirección" y ha señalado que "tienen que continuar dando pasos con el consenso mayoritario más amplio".

Álvarez también ha sido cuestionado sobre las concentraciones que se han sucedido en las últimas horas ante las sedes del PSOE y ha manifestado que, desde este pasado lunes, estas manifestaciones se han convertido "en un acto absolutamente partidario".

"La presencia de Vox, de la extrema derecha, en la manifestación de Ferraz --sede del PSOE en Madrid--, de su máximo dirigente, creo que es la prueba de que no hay un respeto a la democracia. Los que van a votar en el Parlamento tienen que respetar la democracia en la calle y eso quiere decir que lo manifiestan donde quieran, pero no delante de la sede de los partidos políticos. Me parece que realmente es una situación reprobable", ha subrayado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/chance/814980/1/alvarez-ve-chiste-declaracion-institucional-cgpj-contra-ley-amnistia

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06