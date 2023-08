Vídeo.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 3 de agosto

MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 13 de agosto 2023:

1.- 11.20 horas: Entrevista con el portavoz de la dirección política de IU Andalucía, Ernesto Alba.

2.- 11.30 horas: Entrevista con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

3.- 12.00 horas: En Madrid, una lona en Chamberí recuerda a Joaquín Sorolla, vecino madrileño que "robaba" a la naturaleza su luz y color.

4.- 13.00 horas: La exposición 'In your Face: Chicano Art after C.A.R.A' muestra el mestizaje de la cultura chicana.

5.- 13.30: En Valencia, prohibido el tránsito en playas del sur por riesgo de incendios.

6.- 16.00: En Madrid, los ciudadanos apuestan por el surf para combatir el calor.

