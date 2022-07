Vídeo.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 10 de julio

MADRID, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

1.- 09.00 horas: Iturgaiz dice que PNV firmó con ETA el Pacto de Estella "con el cadáver de Miguel Ángel Blanco todavía caliente".

2.- 09.00 horas: Amigo de Miguel Ángel Blanco: "Hasta que no lo vi en la caja (mortuoria) no me lo creí".

3.- 11.00 horas: Entrevista a la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant.

4.- 11.00 horas: En Madrid, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, presiden el acto del centenario del Servicio de Material Móvil del instituto armado. Asiste también el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Enrique López. Príncipe de Vergara, 246.

5.- 11.15 horas: En Ermua (Vizcaya), la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, atiende a los medios de comunicación antes de asistir al homenaje a las víctimas de la banda terrorista ETA en Ermua en conmemoración del 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Lugar: Polideportivo Municipal Miguel Ángel Blanco.

6.- 11.30 horas: La concejala de Pueblos de València, Lucía Beamud, la concejala de Gestión de Recursos, Lluïsa Notario, el concejal de Turismo y Internacionalización, Emiliano García, y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, junto con el alcalde de El Palmar, Ernest Peris, asisten al sorteo de redolins. Sede de la Comunidad de Pescadores de El Palmar. Carrer Caudete, 14.

7.- 12.00 horas: En Barcelona, más de 500 piscinas catalanas acogen la campaña 'Mójate por la Esclerosis Múltiple', una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación Esclerosis Múltiple para detener el impacto de esta enfermedad neurodegenerativa. Participan los consellers Laura Vilagrà, Jaume Giró y Josep Maria Argimon.

8.- 12.30 horas: En Ermua (Vizcaya), los Reyes presiden el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, con motivo del XXV aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Polideportivo "Miguel Ángel Blanco", calle Diputación. Asisten el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra y la diputada de la Asamblea de Madrid y hermana del concejal asesinado por ETA en Ermua, Marimar Blanco.

9.- 13.30 horas: Madrid acoge la exposición ROBOTIZZATI. Experimentos de Moda italiana de Veranos de la Villa.

10.- 14.00 horas: Exposición 'El mejor diseño del año', organizada por el FAD en colaboración del Museu del Disseny, que recoge las obras finalistas y ganadoras de los premios de las diferentes disciplinas del diseño, la arquitectura y las artes.

