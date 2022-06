La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, da positivo en coronavirus

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dado positivo en coronavirus, según ha comunicado ella misma este miércoles a través de su cuenta de Twitter.

"He dado positivo en COVID. Con síntomas leves que, no obstante, me obligan a hacer ajustes en mi agenda de actos públicos", ha explicado Calviño.

La vicepresidenta ha asegurado que cuenta con las tres dosis de la vacuna contra el coronavirus y espera "volver a estar en plena forma pronto".

Entre otros actos, Calviño tenía previsto asistir hoy a la Conferencia de Embajadores de la Unión Europea en España, con motivo de la Presidencia de la República Francesa, en la Residencia del Embajador de Francia en Madrid.

También tenía agendada una reunión con la ministra de Finanzas del Gran Ducado de Luxemburgo, Yuriko Backes, en la sede del Ministerio; así como una intervención en remoto en la Capital Markets Union Conference, organizada por la Comisión Europea.