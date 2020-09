Vicealcaldesa de Madrid pide a Torra sumar juntos y no alentar confrontación

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha instado este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a no crear fronteras o confrontación, sino a trabajar y sumar "juntos" para que madrileños y catalanes se ayuden mutuamente.

En una visita al barrio de La Elipa, Villacís se ha referido así a la recomendación que este lunes hizo Torra de no viajar a Madrid ante el auge de positivos por la COVID-19 y de establecer controles de temperatura en las estaciones de tren y el aeropuerto para los viajeros procedentes de esta comunidad.

La vicealcaldesa de la ciudad ha considerado que a Torra "se le olvida que los madrileños ya están en Cataluña y que los catalanes están en Madrid".

"No se trata de crear fronteras, o confrontación, que es lo que no están entendiendo muchos partidos políticos", ha dicho Villacís durante una visita al barrio madrileño de La Elipa, y ha destacado que mejor será "sumar juntos" de manera que los madrileños ayuden a los catalanes y que los catalanes ayuden a los madrileños.

Villacís se ha referido así a la recomendación hecha este lunes por Torra, quien abogó por establecer controles de temperatura en las estaciones de tren y aeropuertos para los viajeros procedentes de Madrid.

"Padecemos juntos el virus y si no somos capaces los políticos de no generar confrontación y de trabajar en unidad, no sé cuándo lo vamos a hacer", ha dicho la vicealcaldesa.

Villacís ha añadido que Cataluña es una "suma de ciudadanos de todo España", como lo es Madrid, donde residen, al igual que en Cataluña, trabajadores de todos los lugares de España.

Esta mañana, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha pedido que no se interprete "como fobia" la recomendación de Torra y ha añadido que "no hay fobia" sino "sentido común"; que se trata de un "mecanismo de protección respecto de Madrid o cualquier otro territorio, y a la inversa" frente a la pandemia.