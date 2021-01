Vicealcaldesa Madrid no entra en si debe cerrarse el interior de hostelería y apela a la "conciencia colectiva"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no ha entrado en si debe cerrarse el interior de la hostelería para reducir los contagios pero sí ha remarcado su confianza en las decisiones científicas y sanitarias, que no políticas, que sustentan las medidas, además de apelar a la "conciencia colectiva".

"No soy autoridad sanitaria. Estoy muy especializada en las funciones que tengo que desarrollar, entre otras, la ejecución de las decisiones sanitarias. Confío en decisiones que se están tomando desde la autoridad sanitaria, que son los que manejan todos los datos, que son científicos y sanitarios, no decisiones políticas", ha contestado Villacís tras la presentación de la plataforma Madrid Open City.

La vicealcaldesa también ha apelado a la "conciencia colectiva". "Asumamos que la mayor parte de las limitaciones que se están aprobando no son perseguibles. Aunque ahora no estemos confinados como en marzo, eso no significa que estemos mejor que en marzo", ha argumentado.

Villacís cree que "se habla poco de la gente que está muriendo todos los días, cientos" y ha empatizado con los universitarios que rechazan la presencialidad en los exámenes en plena tercera ola. "Tiene que ser una opción y se tiene que trabajar en ello", ha apuntado.