La venta de coches caerá al menos un 35 % este año, según los fabricantes

La venta de coches nuevos caerá al menos un 35 % en 2020 en España respecto al año anterior debido a la crisis del coronavirus, según el director del asociación de fabricantes Anfac, José López Tafall, que ha urgido al Gobierno a la puesta en marcha de ayudas directas a la compra para evitar ese desplome.

Debido a la pandemia, las 17 fábricas de automoción del país dejaron de producir a mediados de marzo, mes en el que las matriculaciones de vehículos nuevos ya se hundieron cerca del 70 %.

La idea es que las plantas vuelvan a la actividad gradualmente en las próximas semanas para atender al mercado de la exportación, ya que en España, con los concesionarios cerrados, no hay demanda, ha dicho en entrevista telefónica con Efe López Tafall, quien ha defendido que la industria del automóvil es la única que ha parado al "cien por cien" por el coronavirus.

"Por los datos que manejamos, todos los productores empezarán con un turno, para pasar lo antes posible a dos. Recuperar el tercer turno llevará más tiempo. Todo dependerá de cuándo se levanten las restricciones y de cómo evolucione la demanda dentro y fuera de España", ha añadido.

Según sus estimaciones, si en España la duración del estado de alarma se limita finalmente a mes y medio, es decir, que acabara el 26 de abril, la venta de vehículos años cerrará el conjunto del ejercicio con una caída del 35 %, con un "segundo trimestre horrible" y la recuperación de un ritmo de mercado "más normal" a partir de octubre.

Según cálculos de Anfac, por cada euro invertido, el Estado recuperaría tres a través de gravámenes como el IVA (21 % sobre el precio de venta del vehículo) o el impuesto de matriculaciones.

"No estamos hablando de ayudas estructurales, si no de la necesidad de hacer un esfuerzo coyuntural para poder recuperar la actividad rápidamente" y que la salida de la crisis sea en forma de "V" y no de "L", ha subrayado el directivo. "No sé a qué esperan para sacar la artillería".

A su juicio, antes del 15 de mayo habría que impulsar un nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), que cuente con mayor dotación que el actual y que esté aprobado para el 15 de mayo como muy tarde.

Antes del estallido de la crisis del Covid-19, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció su intención de lanzar un segundo MOVES, dotado con 65 millones de euros, el 40 % más que en su primera edición, y destinado a la compra de vehículos de energías alternativas e infraestructuras de recarga eléctrica, entre otros.

No obstante, desde el sector se ha reclamado en varias ocasiones que las ayudas a la compra deberían extenderse a todo tipo de motores más eficientes (incluidos gasolina y gasóleo) y con el fin de renovar el parque automovilístico español, cuya edad media ronda los 12 años.