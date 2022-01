Vara: Estaremos "pico y pala" para que avances AVE Madrid-Oropesa se cumplan

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este viernes que la comunidad estará "pico y pala" para que se cumpla el compromiso del Gobierno central de contar con el estudio informativo del tren de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Oropesa antes del verano.

Preguntado por los medios tras inaugurar el primer tramo de la Ronda Sur en Badajoz, Guillermo Fernández Vara ha dicho que el anuncio realizado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es "muy positivo".

No obstante, ha añadido: "pero como me conozco la película, pues yo ya no me creo nada de nadie hasta que no lo vea, estaremos pico y pala para exigir que se cumpla de una vez por todas".

Por otra parte, en relación a la intención de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de recurrir la distribución de los fondos europeos en el caso del Ministerio de Trabajo, al entender que beneficia a comunidades como Extremadura, Fernández Vara ha dicho que "parece de chiste" que la región "vaya a ser privilegiada".

"Si alguien cree que en el contexto actual de España el hecho de que, en un momento dado, se aprueben unos proyectos piloto para una comunidad como Extremadura, con una tasa de paro del 17 por ciento, muy alta aunque haya bajado" esa opinión es "absolutamente inaceptable".

Guillermo Fernández Vara ha expresado además que considera "una irresponsabilidad" enfrentar "territorios y personas", algo en lo que -ha dicho- no participará. EFE

1011213

jlr/csc/fg