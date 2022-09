Vara defiende armonizar el impuesto de patrimonio con un mínimo estatal

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido armonizar el impuesto de patrimonio entre todas las comunidades autónomas fijando un mínimo estatal, para así evitar la supresión anunciada por el Gobierno de Andalucía y que ya está vigente en Madrid.

"Con el impuesto de patrimonio debería haber un mínimo estatal y a partir de ahí decidir cada comunidad autónoma", ha comentado Vara en el desayuno informativo 'Extremadura, Tierra de Oportunidades', organizado por Prensa Ibérica este lunes en Madrid.

En su opinión, la "armonización es fundamental" para acabar con casos como el de Andalucía, cuyo gobierno autonómico ha anunciado la supresión del impuesto de patrimonio con una bonificación al cien por cien, como ya hace la Comunidad de Madrid, aunque ha dicho que no sabe qué planes tiene al respecto el Gobierno de Pedro Sánchez.

Vara cree que la decisión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno Bonilla manda un mensaje "muy duro" a la población en unos tiempos "en los que todos lo estamos pasando mal", al señalar que la solución es que "quienes más tienen, dejen de pagar" y fomentar además la competición con otras comunidades como Cataluña.

Con este tipo de medidas cree que también se provoca un daño en la España autonómica, ya que ha comentado que hay presidentes que aprovechan una decisión que es suya "y por lo tanto legítima" para "meter el dedo a otra comunidad autónoma" y acabar partiendo la bandera de España "en cuarenta trozos".

Por ello, en declaraciones a los medios tras su intervención, ha dicho que le parece un "error" esta estrategia de gobiernos del PP "aunque te dé votos en el resto de España".

"Si realmente lo único que se busca aquí son votos, es que España no nos preocupa, y a mí España me preocupa y bastante", ha apuntado.

Vara cree que cualquier decisión sobre el impuesto de patrimonio debe adoptarse en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, pero no ve factible un pacto al respecto en lo que queda de legislatura, ya que hay elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023 antes de las generales, previstas a finales de ese año.

Además, ha subrayado que en la financiación autonómica "antes de hablar del 'cuánto'" hay que "hablar del 'para qué'" y acordar qué tipo de sanidad por ejemplo queremos en España, ya que no todo es cuestión de "perras".

Por otro lado, sobre la intención del Gobierno de Sánchez de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas para 2023, ha dicho que ante "situaciones graves como las que estamos viviendo" tienen que contribuir "aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo", algo aplicable también a su juicio con el impuesto de patrimonio, ya considera que es un "error" que "dejen de pagar quienes más tienen".

"Me alegraría si mañana no fuera presidente de Extremadura si quien gobierna quitar el impuesto de patrimonio, pero vamos no a lo que me viene bien a mí, sino a todos", ha añadido.

Para el presidente extremeño, la inflación es "el mayor problema actual con diferencia" y cree que sólo se solucionará a través de un pacto de rentas.

Y ha advertido también sobre la "pandemia de la desigualdad" que, según ha señalado, sólo se combate a través de la política pare evitar así "conflictos sociales y sentimiento de despertenencia" a España.