Valerio recuerda que el SMI en España es único para todo el territorio

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha recordado este jueves que el salario mínimo interprofesional (SMI) en España, que en 2019 está situado en 900 euros mensuales en catorce pagas, "es único para todo el territorio nacional".

En declaraciones a los medios en el marco de la Cumbre del Clima, la ministra se ha referido así al estudio presentado por el Gobierno de Cataluña que fija en 1.239,5 euros mensuales el salario mínimo que deberían percibir los trabajadores de esta comunidad autónoma, 340 por encima del SMI.

"El SMI en España es un salario único para todo el territorio nacional, siempre ha sido así", ha apuntado la ministra, quien ha dicho desconocer "el trasfondo que tiene esa propuesta o estudio del Gobierno catalán".

Lo que ha dejado claro es que, de cara a 2020, el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre cuánto actualizará el SMI: "Es un tema que no está todavía decidido, no está hablado con los agentes sociales, no sé si lo puede hacer un Gobierno en funciones, así que vamos a ser cautos y prudentes".