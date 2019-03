Valerio espera retomar tras elecciones los consensos quedados "por el camino"

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha confiado este martes en que en la nueva legislatura se retomen "algunos consensos que se han ido quedando por el camino justo en estos últimos días".

Durante su intervención en la II Conferencia Nacional Tripartita, bajo el título "El futuro del trabajo que queremos", la ministra ha omitido en su intervención hacer alusión a la intención del Gobierno de abordar cambios en la reforma laboral y se ha limitado a decir que "son malos tiempos para la lírica y, cuando se convocan unas elecciones, aún más complejo todo".

También ha indicado que se llevó "un gran disgusto" cuando se disolvió hace tres semanas la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo sin lograr un acuerdo en torno a las recomendaciones para reformar el sistema de la Seguridad Social, algo que espera que sea "coyuntural".

Ha reconocido que tuvo un "optimismo exagerado" respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo en el Pacto de Toledo y en la mesa de diálogo social en materia de pensiones, pero ha dejado claro que "pospone el optimismo, pero no renuncia a él" y que espera que después de las elecciones haya un acuerdo en ambas instancias.

Ha añadido que cuando uno convoca una mesa de diálogo social le gustaría que hubiera acuerdos, para lo que "hay que encontrar puntos de mínimo común denominador", para que, aunque no se llegue al 100 % de acuerdo, haya "un disenso no virulento", es decir, "que no llegue la sangre al río".

El Pacto de Toledo y el diálogo social han de ayudar al Gobierno a construir "estrategias no partidistas", mediante el consenso para alcanzar la cohesión social.

Durante su intervención, la ministra ha abordado la situación de las mujeres en el mercado laboral, donde soportan una brecha salarial del 22 % que se amplía al 35 % una vez acceden a la pensión.

"Estoy convencida de que sin igualdad de género no hay futuro del trabajo", ha dicho Valerio, al tiempo que ha añadido que sólo se podrá superar la precariedad y enfrentar retos futuros si se consolidan beneficios y hacen posible su redistribución.

También ha hecho alusión a la situación de los jóvenes, que requieren formación "más atractiva, innovadora, dinámica y ajustada al entorno laboral", lo que requiere "orientación y prospección" del mercado laboral para ver dónde están los empleos que se requieren.

Los agentes sociales han esgrimido sus puntos de vista sobre el mercado laboral y su futuro y han coincidido en la necesidad de implementar una mayor educación y formación continua para los trabajadores, teniendo en cuenta su punto de vista como agentes implicados.

Para el líder de UGT, Pepe Álvarez, hay millones de trabajadores que ven "un futuro del trabajo incierto o con miedo", porque se les presenta con destrucción de empleo, pérdida de derechos laborales, "un aumento absolutamente insoportable de la pobreza" y con una pérdida de bienestar y falta de reparto de la riqueza.

Ha instado a llevar al presente el futuro del trabajo y abordarlo desde un punto de vista de la justicia social, lucha contra la pobreza, trabajo decente y el medioambiente.

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, es además indispensable "una recomposición del marco de relaciones laborales", porque las nuevas fórmulas de intermediar en bienes y servicios, como las que plantean las plataformas de economía colaborativa, requieren de nuevas regulaciones.

Por ello, es necesario abordar el Estatuto de los Trabajadores para corregir los efectos más lesivos de la reforma laboral, que ha "externalizado el riesgo de las relaciones laborales" a los trabajadores.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido al Gobierno que "cuide" a las empresas que son "la gallina de los huevos de oro" y las que tendrán que hacer esa transición al futuro.

"Yo represento a las empresas de España, las que aportan impuestos, generan empleo y quieren trabajar por este país", ha dicho Garamendi, quien ha pedido hacer una reflexión sobre cómo encajan las nuevas formas de empleo en España y de cómo evitar el "dumping" fiscal que ejercen.