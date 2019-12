Valerio dice que es "razonable" quitar el plus de productividad a los funcionarios que no cumplan objetivos

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha afirmado este miércoles que es "razonable" retirar el complemento de productividad a los funcionarios que no cumplan con unos objetivos o rendimientos individuales.

Así lo ha señalado la ministra en un encuentro con los medios este miércoles, en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que avala que se reduzca del salario de los funcionarios por bajo rendimiento. Valerio indicó que este complemento suele ser "pequeño" desde el punto de vista porcentual en relación a la retribución global.

La ministra ha añadido que no es la primera vez que se ve esto en la Administración y que es competencia de los superiores jerárquicos decidir quién cobra y quién no el complemento de productividad. "No es la primera vez que ocurre y hay que tomarlo con normalidad y ya está, porque la normativa está para aplicarla", ha apostillado la titular del Ministerio.