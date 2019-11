Valerio dice que el Gobierno ya trabaja en un sistema de cotización de autónomos en línea con la OCDE

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha afirmado que el Gobierno ya está trabajando en un sistema de cotización por ingresos reales en línea con lo que marcaba la OCDE en el informe que publicó ayer en el que recomendaba que los autónomos pagasen sus contribuciones en arreglo a sus ingresos reales y no a los declarados.

Así lo ha señalado Valerio en un encuentro con los medios este jueves, donde ha recordado que el año pasado se aprobó un Real Decreto en el que se incluía el compromiso de crear este sistema especial de cotización por ingresos reales para los trabajadores que están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y donde se aprobó que los autónomos tuviesen más proyección social a cambio de cotizar todos "un poco más".

Este sistema no sería voluntario y los trabajadores por cuenta propia no podrían elegir su cotización, ya que, según ha explicado Valerio, los cotizantes del Régimen General no eligen su base de cotización, puesto que va en función de los tramos de retribución.

Valerio ha resaltado que la realidad el sistema de autónomos en la actualidad es que hay trabajadores que están sobrecotizando, porque no tienen ingresos suficientes ni para pagar la cuota mínima, mientras que hay otro porcentaje, también importante, que está infracotizando, porque tienen ingresos superiores y deberían cotizar más.

Respecto a la evolución del sistema, la titular del Ministerio ha afirmado que se está trabajando en este momento con los datos que tiene la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para determinar cuáles son los ingresos reales de cada autónomo y "no es tarea fácil", según ha señalado, tras afirmar que "ahora mismo se está transitando por la senda que apunta la OCDE y esperamos que llegue a buen puerto".

Por otro lado, durante su intervención en la clausura del acto por el 40 Aniversario de la Confederación Española de Organizaciones de Empresas del Metal (Confemetal), Valerio ha valorado la preocupación y la labor que los empresarios tienen por la formación y ha destacado la importancia del diálogo social. Respecto a la formación, ha resaltado que uno de los retos que tiene el Gobierno, que ahora está en funciones, es impulsar un plan de formación específico para el sector industrial.

Para la ministra en funciones, también es necesario invertir en las capacidades de las personas, porque cree que "esto va a ser un elemento fundamental para poder afrontar los desafíos futuros del mercado de trabajo y que nadie se quede atrás".

"El camino de la excelencia es un camino de éxito y las empresas Confemetal demostráis dos virtudes, la de la imaginación y valentía y la de la sensibilidad social necesaria para no dejar a nadie atrás", ha puesto en valor la ministra.

Por último, ha instado a las empresas a que, aunque es consciente de que se están atravesando "tiempos duros" y hay inestabilidades internas, como la política y la situación catalana, sigan trabajando y se sigan esforzando para "permitir que haya un país mejor".