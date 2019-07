Valerio defiende ante la OIT los avances de España por el "empleo decente"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha defendido este martes en un seminario organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Nueva York los avances que el Gobierno ha realizado para conseguir un "empleo decente".

Utilizando la terminología de la OIT, Valerio se ha referido en numerosas ocasiones a este "empleo decente", donde no solo prime la creación de puestos de trabajo, sino que las condiciones de estos sean óptimas y ligadas a un "crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible".

"Muchas veces se ha dicho: primero crecimiento económico, luego protección social. Primero creamos empleo y luego ya nos preocuparemos de que sea de calidad. Nuestro Gobierno está convencido de que no puede haber crecimiento económico si no es sostenible y no está basado en la justicia social", ha defendido la titular de Trabajo.

La ministra se encuentra de visita en Nueva York para participar en eventos en los márgenes de los Foros de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo que impulsa la ONU, en concreto del octavo, relacionado con la promoción de un crecimiento económico sostenible que garantice "empleo pleno y productivo, empleo decente para todos".