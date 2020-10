Valencia pedirá en el CPFF de este lunes el fondo de nivelación para comunidades infrafinanciadas

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, planteará "con rotundidad" este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la necesidad de que "comience de una vez por todas" la discusión sobre un nuevo sistema de financiación autonómica y que mientras se materializa haya un fondo de nivelación para las regiones infrafinanciadas.

Así lo ha indicado Soler en declaraciones a los medios tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts celebrada horas antes del CPFF telemático al que ha convocado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para informar a las autonomías sobre la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales.

El conseller ha indicado que de no ser posible ese fondo de nivelación pedirá un déficit asimétrico, aunque prefiere la primera de las posibilidades: "No podemos tener un trato uniforme porque no es uniforme la situación de partida".

Por ello, el planteamiento de la Comunitat Valenciana se resumirá en "suficiencia en vertical para todas las comunidades y equidad horizontal para que todos podamos trabajar de la misma manera".

