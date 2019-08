USO pide no caer en "excusas" ante el peor julio desde 2002 y reclama "políticas efectivas de empleo"

La Unión Sindical Obrera (USO) ha reclamado no caer en "excusas" ante el menor descenso del paro en un mes de julio desde 2002 y ha exigido "acometer políticas efectivas de empleo".

"La excusa no es que, como ya ha bajado mucho el paro, no puede bajar más", ha esgrimido su secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales, Laura Estévez, recordando que, si el número de personas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo son más de tres millones, en 2007 no alcanzaban los dos millones de personas.

"Ni entonces, ni mucho menos ahora, hemos tocado el suelo de parados. Lo que hemos tocado es el techo de la paciencia de los ciudadanos en cuanto a otro paro: el de acometer políticas efectivas de empleo, que son la principal preocupación de la población", ha dicho.

EL PARO SUBE EN SERVICIOS PESE A LA TEMPORADA TURÍSTICA

En este sentido, ha destacado la "paradoja" de que el pasado mes de julio el paro subiera en el sector servicios, "cuando todo el empleo que se crea en verano está ligado a la hostelería y el turismo". Asimismo, ha señalado que el desempleo baje entre aquellas personas sin empleo anterior, lo que, a juicio del sindicato, "da una idea del tipo de contratación que se ha ofrecido".

"Tan precaria, que únicamente los parados de larga duración o los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, desesperados por un empleo, aunque sea de días, se ven obligados a aceptarla", ha apostillado.

Por otro lado, ha alertado de la destrucción de empleo en Educación, con más de 100.000 profesores más en situación de desempleo "gracias a las triquiñuelas de las comunidades autónomas para no pagarles en verano y volver a contratarlos con el curso ya empezado".

LA PRECARIEDAD "NO ES UNA CANTINELA

Por último, Estévez ha incidido en que la precariedad "no es una cantinela" de su organización, y para ello pone el ejemplo de las cifras de contratación, con un 4,5% más de contratos pese al menor número de empleados y de contratos indefinidos.

"La ecuación es fácil: los contratos duran menos días aún y son necesarios tantos como semanas tiene el mes para que de verdad una persona tenga trabajo durante todo julio", ha dicho, destacando que la ratio de temporalidad empeore respecto a 2018, con un 8,5% de contratación indefinida.