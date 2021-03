USO denuncia que el IPC esconde un "nuevo golpe" a la economía familiar, con alzas en productos básicos

Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este viernes que el IPC de febrero, que se situó en el 0,0% en tasa interanual, "esconde un nuevo golpe a la economía familiar", pues refleja subidas en productos y servicios básicos para los hogares.

Así, el sindicato denuncia un nuevo aumento de los precios de la fruta, "que está convirtiéndose en el oro de la pandemia para las familias con menos recursos"; del gasóleo para calefacción, y de los combustibles para el transporte. Mientras tanto, advierte, la subida salarial media pactada en convenio cae hasta el 1,45% en febrero.

"Muchas empresas no pueden afrontar una subida salarial, pero hay otras muchas que no están afectadas por la falta de actividad. El Covid está golpeando duro en grandes sectores, pero la producción agroalimentaria, la industria química y de productos de higiene, los servicios informáticos y de telecomunicaciones, y un largo etcétera registran una facturación y beneficios que no conocían antes del estado del estado de alarma", ha subrayado la secretaria de Acción Sindical de USO, Sara García.

Por ello, ha pedido a las empresas que están duplicando sus beneficios que mejoren los salarios y las condiciones laborales de sus trabajadores. "Sólo con empleo estable y justamente remunerado en los sectores que siguen en pie podemos hacer frente a la caída de consumo que tantos otros empleos va a llevarse por delante", ha advertido García.