Urge incorporar jóvenes agricultores para garantizar la viabilidad del campo español

La falta de relevo generacional en el campo, mucho más acusada en España que en el resto de Europa, es uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector agrario. Y es que 6 de cada 10 trabajadores se van a jubilar de aquí a 2030 y el campo español necesitará incorporar 200 mil en la próxima década para garantizar la viabilidad del campo, donde siguen predominando las explotaciones pequeñas lideradas por hombres de avanzada edad. Concretamente, la edad media de los responsables de las explotaciones agrícolas en España es de 56 años y sólo un 14% de los agricultores tiene menos de 54 años.

En COPE hemos hablado con José, un productor de cereales de Zamora, quien ha explicado que busca a alguien que se quede con sus tierras cuando se jubile, porque “antes que venderla prefiero que algún joven se quede con mi explotación, pero no es fácil”. “Es un trabajo duro, y además es muy difícil acceder a las tierras. Requiere de mucha financiación y muchas veces no se recupera lo invertido”, añade.

Quien hoy en día sigue con la tradición familiar es por pura vocación, igual que David. Él tiene 38 años, cultiva cereales en Tudela (Navarra) y ha decidido continuar con el legado familiar porque “me gusta mucho lo que hago. Es algo que he vivido desde pequeño, siempre he acompañado a mis padres y a mis hermanos al campo”. Pero también entiende que “la gente no pueda seguir adelante. Porque para tener una explotación hoy en día hace falta muchos recursos, que cuestan mucho dinero”.

Está en juego el futuro del campo español

Si no se encuentran soluciones, de aquí a 2030 muchas explotaciones tendrán que cerrar y otras se venderán a fondos de inversión. “No solo se perderían productos de buena calidad y la agricultura familiar desaparecería. También hay una serie de consecuencias indirectas”, cuenta Luis Pérez, de Juventudes Agrarias de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG. Y es que “Los agricultores fijan territorio, utiliza los recursos naturales de su explotación, deja un valor económico y evita la despoblación rural. Si se vende a fondos de inversión todo eso se perdería”, añade Luis Pérez.

Desde las organizaciones agrarias piden políticas públicas de calidad y que a la hora de negociarlas hayan jóvenes agricultores que saben lo que cuestan incorporarse y hacer su explotación dimensionada y rentable. En definitiva, hace falta darles voz porque es la única manera de salvar el campo español y que podamos seguir consumiendo productos de buena calidad.