UPA confía en un cambio de tendencia en los precios en origen del aceite tras el aumento en comercialización

La organización agraria UPA Jaén confía en un cambio en la dinámica de evolución de los precios en origen ante la menor producción de aceite de oliva en España y el incremento de la comercialización, según han constatado las cifras de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los datos de la AICA confirman, según UPA, que hay menos aceite de oliva en España. Un descenso que se suma a la menor producción mundial, que según el COI es un tres por ciento menor que la pasada campaña. Marzo se ha cerrado con 1.116.166 toneladas, menos aceite debido a la disminución productiva en Jaén, donde se llegan a las 395.841 toneladas, muy por debajo de las 455.000 aforadas en octubre.

Para la organización agraria, el dato más significativo que señala la AICA es el de la comercialización estimada, con 126.000 toneladas vendidas en el mes de marzo frente a las 113.000 de febrero, lo que representa un incremento del 18,5%.

En la actualidad, España cuenta con unas existencias de 1.186.799 toneladas. Estos datos vienen acompañados del incremento del consumo en los hogares de España, de media, más de un 25,5% en el último mes con respecto al mismo periodo de 2019, motivado por la mayor compra en los domicilios ante la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma, unido al aumento de las exportaciones.

De seguir así la comercialización, ha apuntado UPA Jaén en un comunicado, "nos llevaría a situarnos en una campaña récord en cuanto a ventas de aceite".

El responsable nacional de la Sectorial de Aceite de UPA y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha destacado los datos de la AICA para reforzar la exigencia de unos precios justos para el aceite de oliva por encima de los costes de producción, a la vez que "constatan lo que ya veníamos anunciando desde el inicio de la campaña, que habría menos aceite del aforado en un primer momento por lo que podíamos ir comprobando a pie de campo".

"Estos datos son muy importantes porque reflejan dos cosas. Por un lado, que hay menos producción y por otro, quizá el más significativo, que aumentan considerablemente las salidas, lo que nos lleva a situarnos, de media, en una de las mejores campañas comercializadoras de los últimos años, tanto en el mercado nacional como en las exportaciones a terceros países", ha dicho Cano.

No obstante, ha resaltado en que mientras esto sucede, "los precios en origen siguen siendo de ruina" y ha insistido en que "no hay justificación alguna que valga para que no se revierta esta crítica situación que los productores no podemos aguantar más".

"Como se ha demostrado, no sobra aceite, sobran especuladores", ha dicho Cano. Ha aludido a que se sigue teniendo "un preocupante nivel de importaciones, nada comprensible ante los bajos precios del aceite en el mercado nacional".

El responsable sectorial de Aceite de UPA destaca que, a tenor de la menor producción, tanto en España como en el resto del mundo, así como el incremento del consumo, "no existe explicación lógica para que el aceite de oliva virgen extra se mantenga en el entorno de los 2,20 euros en origen".

No obstante se confía en que después de conocer los datos ya definitivos de la AICA, "las cotizaciones comiencen a repuntar". Aún así, Cano ha incidido en la necesidad de que las administraciones pongan en marcha "medidas estructurales para un problema que llevamos arrastrando ya más de dos años".

"Queda constatado que una vez más el libre mercado y la manida ley de la oferta y la demanda no se cumplen en nuestro sector, perjudicando siempre al primer eslabón de la cadena, que somos los agricultores", ha señalado Cristóbal Cano.