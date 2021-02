Unión de Uniones pide a Agricultura desbloquear la situación con Libia y Turquía en la exportación de terneros

Unión de Uniones ha pedido por escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que realice las gestiones necesarias para evitar que en los puertos de Libia y Turquía se rechace el desembarco de terneros procedentes de España, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha criticado, según confirma el Departamento, que los motivos alegados para impedir el desembarco son de tipo sanitario, aunque los animales contaban con todos los certificados sanitarios que acreditan que son de zonas libres de lengua azul y que han cumplido todos los protocolos de bienestar animal.

Unión de Uniones ha mostrado su "malestar" ante esta decisión arbitraria de las autoridades turcas y libias, así como su preocupación ante el hecho de que este problema sea un precedente para envíos futuros.

La organización agraria considera que este tipo de "decisiones unilaterales", tomadas "sin ningún rigor científico", si no se revierten, pueden ser un problema grave a futuro, y más en un año en el que las exportaciones han sido de suma importancia por la falta de consumo interno con el cierre del canal Horeca.

Libia y Turquía han llegado a representar para España el 53% del valor de las exportaciones de bovino vivo. Por su parte, en el caso de exportaciones de ovino, Libia fue destino del 80% de las exportaciones.

"Lo que ha ocurrido no es más que otra señal de que las relaciones comerciales con los países terceros no cumplen muchos de los aspectos que deberían ser básicos. Si los certificados que se emiten y los protocolos sanitarios no valen de pronto, apaga y vámonos", han señalado.