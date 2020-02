Unión de Uniones afirma que el problema en la cadena alimentaria es la concentración de empresas

Seis grandes grupos superan el 50% del volumen de ventas

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha afirmado que el problema en la cadena alimentaria es la concentración de empresas, ya que el sector de la alimentación en España "está en manos" de seis grandes grupos que suponen un 54,4% del volumen de ventas.

En concreto, la organización señala a Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl y Grupo Auchan, subrayando que este tipo de concentraciones dejan al productor con un poder nulo de negociación en la cadena alimentaria.

"Si se baja a la realidad del campo, la situación es aun peor, porque hay muchos territorios en los que, por ejemplo, solo hay uno o dos grandes firmas a las que los ganaderos pueden venderle la leche o los agricultores la fruta o las uvas", han declarado los agricultores y ganaderos.

En este sentido, la venta a pérdidas no ayuda "nada" a un reparto más justo de los beneficios de la cadena alimentaria, pero prohibirla, sin poner coto a las prácticas abusivas y al reparto del sector de la alimentación no resolverá el problema y puede, por el contrario, agravarlo.

Por todo ello, Unión de Uniones considera que el Gobierno tiene que mandar un mensaje claro a la cadena alimentaria de que tiene voluntad, no de intervenirla, sino de equilibrarla, y ese mensaje, a criterio de la organización, no llega con poco control o sanciones testimoniales o que, directamente, no se pagan.

De este modo, la organización destaca la multa, aun sin pagar, de 80,6 millones de euros por parte de la CNMC a industrias lácteas por conductas anticompetitivas en una reducción del precio que pagaban a los ganaderos por la leche cruda de vaca durante diez años, por las que obtuvieron un beneficio ilícito de 685 millones de euros.