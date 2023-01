Unión Consumidores de Cataluña denuncia que no se está aplicando rebaja IVA

La organización Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) ha denunciado este martes que no se está aplicando la rebaja del IVA propuesta por el Gobierno central en los productos alimentarios, que siguen costando igual que el año pasado o incluso más.

"Conforme a nuestros estudios podemos observar que en muchos productos, no sólo no se ha reducido el precio sino que en algunas ocasiones ha aumentado y que esta medida no sólo no se está cumpliendo sino que se está aprovechando para generar un beneficio aún más grande con ciertos productos que además son de primera necesidad", ha denunciado la UCC en un comunicado.

La organización de defensa de los consumidores ha recordado al Gobierno que se comprometió a vigilar la aplicación de esta medida y le ha pedido que "haga efectivo su cumplimiento". EFE

1012062

si/fjn/may