Unidas Podemos plantea que el BCE compre directamente deuda pública y el PP lo critica como "tremendo"

Unidas Podemos ha planteado este jueves en el Congreso la necesidad de que el Banco Central Europeo (BCE) se lance directamente a comprar deuda pública a los Estados, en el mercado primario y no a través de los bancos en el mercado secundario, algo que ha sido calificado como "tremendo" por parte del PP.

"Oímos unas cosas aquí tremendas", ha replicado la diputada 'popular' Elvira Rodríguez, tras escuchar cómo el portavoz económico de Unidas Podemos, Txema Guijarro, proponía esta medida, junto con la posibilidad de debatir "conceptos políticos, no económicos", ha dicho, como los de la emisión de deuda perpetua o la condonación.

Durante la celebración de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja, en la que ha comparecido la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, Guijarro ha recordado cómo el exgobernador del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, "rompió esos principios casi bíblicos" en la gestión de la política monetaria europea y puso en marcha el programa de compras masivas de deuda.

"En su momento pareció que se había convertido en un tipo peligroso y luego se dieron cuenta de que nos salvaba de una debacle aún mayor", ha dicho, reivindicando la necesidad de "reformar los tratados" europeos para abordar ese tipo de compras directas y plantear condonaciones, o emisiones perpetuas, pues cree que "ese tipo de escala de las ideas son las únicas que nos van a sacar de aquí". "No podemos pensar en soluciones pequeñas para problemas enormes", ha defendido.

Durante el debate parlamentario, Guijarro ha pedido alejarse "lo máximo posible de las recetas equivocadas" de la pasada crisis --"No puede ser que seamos los que paguemos los platos rotos", ha dicho--, y ha reconocido la "labor encomiable" de la vicepresidenta para defender en Europa la posición española. "Cuente con mi grupo para seguir apretando y para que sus negociaciones lleguen a buen puerto. Ahora mismo, su suerte no es la del Gobierno, sino la de todo el país, y no hay actitud más patriótica que desearle mucha suerte", ha apostillado.

"NO LE ARRIENDO EN GANANCIA", DICE EL PP A CALVIÑO

"Con compañeros como los del señor Guijarro, no le arriendo la ganancia", ha replicado Rodríguez, dirigiéndose a Calviño y preguntándose "si el señor Guijarro va por libre" en estas ideas. También le ha preguntado a Calviño si compartía esta idea, algo que la vicepresidenta no ha respondido en su réplica.

Rodríguez ha avanzado que el PP buscará modificar uno de los proyectos que tramita el Congreso con medidas económicas frente a la crisis del coronavirus para fiscalizar de forma periódica en la Cámara Baja la evolución de los ERTE, las subvenciones concedidas en I+D+i en la crisis, así como los avales otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

También ha expresado su preocupación sobre el previsible aumento de la deuda el portavoz económico de Junts, Ferrán Bel, que ha asegurado que, ante una escalada hasta el 125% de deuda pública sobre el PIB, "seguro que los mercados no responden por igual".

En este sentido, ha avanzado el apoyo de su grupo para aumentar la deuda, pero al mismo tiempo ha pedido "un planteamiento a medio y largo plazo para ver cómo se reduce". "No hay que hacerlo hoy, ni la semana que viene, pero sí empezar a pensarlo y acordarlo a lo largo de los próximos meses", ha apostillado.

Antes, el portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, ha cuestionado la intermediación del sector financiero a la hora de recibir dinero por parte del BCE a intereses muy inferiores al que luego da los préstamos.

"No hace falta ser ducho en economía para observar cierto timo de la estampida", ha recalcado, reivindicando después una "posición más clara y rotunda" de España para defender en Europa medidas como la emisión de deuda conjunta, los llamados 'coronabonos'.