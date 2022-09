Unidas Podemos pide un acuerdo "urgente" con PSOE sobre el tope a hipotecas

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que espera que la formación y su socio de Gobierno, el PSOE, lleguen lo antes posible a un acuerdo que permita topar de forma temporal las subidas de las hipotecas variables, un problema que puede acabar siendo estructural.

Echenique ha hecho estas declaraciones a los medios tras registrar junto con la diputada de la formación Pilar Garrido una propuesta de ley para fijar este tope, que se situaría en el 0,1 %, una iniciativa a su juicio muy "moderada" y "equilibrada", por lo que no entienden que el PSOE no esté de acuerdo e incluso haya dicho que la UE no lo permite.

Preguntado por si quieren que esta iniciativa se incluya en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, Echenique ha dicho que eso sería esperar demasiado, al menos hasta fin de año, por lo que creen que es mejor que se incluya en Real Decreto Ley del Plan de Contingencia.

Si no se toman medidas "vamos a un problema estructural de afectación de la economía familiar, del mercado hipotecario y posiblemente del sistema financiero", ha dicho Echenique, que ha añadido que la propuesta de bajar temporalmente al 0,1 % el diferencial de las hipotecas a tipo variable evitaría el riesgo de impago y la subida de la morosidad.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho que a su grupo le habría gustado debatir la propuesta con Unidas Podemos antes de que la registraran.

Echenique ha insistido en que no entienden que el PSOE dijera en un primer momento que la UE no permitía poner este tope, porque "hay un real decreto ley de buenas prácticas de 2012 que incluye la posibilidad de reducir los tipos y, además, en la pandemia se tomaron medidas que modificaban el pago de hipotecas en España".

Y es "una realidad objetiva" que si a millones de familias les sube la cuota mensual de su hipoteca en 200 euros "tal como está la inflación y la economía", eso ya "no es solo un problema de llegar a fin de mes, sino un problema de país", ha dicho.