Unas 13.000 personas participan en manifestación estudiantil en Barcelona

Unas 13.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, han participado esta mañana en una manifestación estudiantil por el centro de la capital catalana con motivo de la huelga feminista del 8M, que se ha desarrollado en un ambiente festivo y reivindicativo.

La huelga en institutos y universidades, así como la manifestación, en Barcelona, y otras ciudades catalanas, han sido convocadas por el Sindicat d'Estudiants, que ha elevado hasta 50.000 el número de participantes en la marcha en la ciudad condal.

La protesta estudiantil se ha desarrollado en Barcelona entre la plaza Universitat y la plaza de Sant Jaume, bajo el lema "contra la violencia machista, la justicia patriarcal y franquista y la opresión capitalista".

Durante la manifestación, los estudiantes han lanzado gritos como "no nos mires, únete", "no es no" y "queremos vivir y no sobrevivir".

También se han exhibido numerosas pancartas con consignas como "Somos el grito de las que no tiene voz", "Nuestros cuerpos no se venden" o "Nos han quitado tanto que han acabado quitándonos el miedo".

Algunas universitarias de carreras científicas, vestidas con batas blancas, han denunciado que en algunos estudios hay paridad mientras se siguen los cursos, pero que son pocas las mujeres que al acabar los estudios pueden dedicarse después a la investigación.

También ha habido movilizaciones en Lleida, donde a primera hora un centenar de estudiantes ha cortado el tráfico en el puente de la Universidad y se han producido después concentraciones en la plaza Ricard Vinyes y la plaza de Sant Joan.

Asimismo, grupos de estudiantes han intentado boicotear con gritos y silbidos el acto institucional organizado en la capital leridana con motivo del Día de la mujer

Por su parte, en Tarragona la manifestación estudiantil ha partido de la plaza Imperial Tarraco y se ha desarrollado por el centro de la ciudad.

Según el Departamento de Trabajo, hasta las 12 horas en las universidades la huelga ha tenido una incidencia del 72,44 % entre trabajadores y estudiantes, mientras la CGT ha elevado hasta el 90 por ciento la participación en la huelga en campus como la UB Raval o la UAB Bellaterra. EFE.

hm/mcm