Unai Sordo subraya que la edad legal de jubilación “no se va a tocar”

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha aseverado que en España "no se va a tocar" la edad legal de jubilación y ha dejado claro que si alguien se plantease ese escenario el conflicto con los sindicatos sería de máxima intensidad.

Sordo, que ha participado este miércoles en la Asamblea de Delegados de Extremadura en Badajoz, ha criticado al Gobierno, particularmente al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por sus reflexiones sin sentido porque no se ha planteado elevar la jubilación a los 75 años y solo ese concepto es un disparate.

Esto no está planteado en ningún sitio, no es una medida ni que se pueda valorar, no es ni serio, y hay que descartar este tipo de despropósitos porque tienen que salir del imaginario de la gente, ha reiterado.

También ha criticado que el ministro haya dicho que en el país hay una cultura que hace que los trabajadores a partir de los 55 años, en general, tengan una tasa de actividad menor que otros países de Europa.

A su juicio, esto es cierto pero no por un tema cultural sino por un tema de incentivos, de que las empresas hacen lo que se les ha incentivado, que es despedir a estos trabajadores para contratar a otros de 25 años que cobran un 40 por ciento menos porque se ha fomentado la caída de los salarios y se ha abaratado y facilitado el despido.

En este sentido, considera que hay que mejorar los salarios de entrada de los más jóvenes y evitar los despidos al hacerlos más difíciles.

Para Sordo, es la hora de la verdad de la legislatura, al dejar atrás los efectos económicos de la pandemia, y enfrentarse a los problemas reales de la gente real, como es el IPC interanual al cuatro por ciento.

Asimismo, ha pedido al Ejecutivo que acelere la intervención sobre los precios en estos mercados.

El mercado de la energía, del alquiler y la vivienda en España son un disparate tal como está formulado y el Gobierno tiene que adoptar medidas que sirvan para mejorar las vidas de las personas corrientes, ha añadido.

Asimismo, ha dicho que hay que mejorar los salarios y eso no solo se hace con el SMI, sino también con la negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales.

El dirigente sindical ha expresado que la reforma laboral es condición indispensable para mejorar los salarios en España y se tiene que consolidar en los próximos dos meses.

Respecto al SMI, Sordo ha indicado que tienen un compromiso verbal con el Gobierno de que suba en los dos años siguientes y de que en 2022 llegue a los mil euros.

Por otra parte, ha destacado que se ha evitado que la peor crisis económica en tiempos de paz se saldase con tasas de paro del 25 o 30 por ciento si no se hubiera aplicado la política de diálogo social y los ERTE. EFE.

